Ναδάλ για Βινίσιους: «Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί»

Η αναφορά του σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ

Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει ο Ράφα Ναδάλ, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σπουδαίος τενίστας και οπαδός των Μαδριλένων, φιλοξενήθηκε σε εκπομπή στην οποία ρωτήθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τσάμπι Αλόνσο, κυρίως με τον Βινίσιους. Με τον Ναδάλ να υπερασπίζεται επί της ουσίας τον τεχνικό της Ρεάλ, λέγοντας πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πρέπει να σεβαστεί την εξουσία!

«Αυτή η κατάσταση μπορεί να λυθεί μέσω συζήτησης. Ο Βίνι πρέπει να καταλάβει ποια είναι η εξουσία στον σύλλογο και να τη σεβαστεί. Αυτός που θα έπρεπε να θέλει, είναι να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι και να βελτιωθεί. Όταν τον ακούω σε συνεντεύξεις, λέει ότι θέλει να βελτιωθεί σε κάθε πτυχή.

Νομίζω ότι πρέπει να βρει ισχυρούς συμμάχους και είμαι πεπεισμένος ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης θα βρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει επίσης στον Βινίσιους ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορεί να υποτιμήσει και πρέπει να προστατεύσει. Αυτό ξεπερνά μια μεμονωμένη ενέργεια που κάποιος μπορεί να μην εκτιμήσει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη