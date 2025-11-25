ΒΙΝΤΕΟ: Η συναισθηματική στιγμή του Αμπάγκνια

Εννέα μήνες μετά τον τραυματισμό του ο Αμπάγκνια επέστρεψε ξανά σε αποστολή του ΑΠΟΕΛ, καθώς ήταν στον πάγκο στον αγώνα με την ΑΕΛ.

Θυμίζουμε ότι είχε περάσει μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού του τον Φεβρουάριο σε αγώνα με την Τσέλιε. Πλέον επέστρεψε και είναι έτοιμος να βοηθήσει τους γαλαζοκιτρίνους.

«Μια δυνατή συναισθηματική στιγμή. Μετά από 9 μήνες, καλώς ήρθες πίσω Νταβίντα Αμπάγκνια» έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας της Λευκωσίας, συνοδεύοντας το βίντεο με την είσοδο του ποδοσφαιριστή.