Με ανακοίνωσή της η Ομόνοια ενημερώνει για τη δράση που θα γίνει πριν από την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου την ερχόμενη Δευτέρα, όταν έξω από τη δυτική κερκίδα του ΓΣΠ θα συλλέγονται σακάκια ώστε να μην είναι «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι».

Η ενημέρωση:

Το ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου» προχωρούν στη δράση, «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι», με στόχο να προσφέρουν ζεστασιά, αγάπη, φως και να μην μείνει κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με επιτυχία και κατά την περσινή σεζόν από το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου», ενώ φέτος ενισχύεται και από το OMONOIA Foundation προσθέτοντας στην όλη προσπάθεια τη δυναμική και το εκτόπισμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του κόσμου της.

Ημερομηνία συλλογής: 1.12.2025 (ΟΜΟΝΟΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ)

Ώρα: 17:30-19:00

Σημείο συλλογής: Στάδιο ΓΣΠ (έξω από τη Δυτική κερκίδα)

Καλούμε το κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να δωρίσει παιδικά σακάκια που δεν χρειάζεται, ώστε να προσφερθούν σε παιδιά που τα έχουν άμεση ανάγκη.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα!