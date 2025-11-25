Τα στοιχεία που έπαιξαν το ρόλο τους

Όσο και αν στο ποδόσφαιρο τα παιχνίδια κρίνονται από τους παρόντες και όχι από τους απόντες, οι αμυντικές απουσίες στοίχησαν και μάλιστα πολύ στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Στην ήττα από από την Ομόνοια Αραδίππου απουσίαζαν οι Λομοτέι, Οφόρι και Ψάλτη που είναι βασικοί παίκτες.

Οι τρεις από τους τέσσερις

Απουσίαζαν δηλαδή τα 3/4 της βασικής άμυνας. Οι τρεις από τους τέσσερις βασικούς ήταν εκτός. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως με την Ομόνοια Αραδίππου ήταν μια άμυνα εντελώς αλλαγμένη με παίκτες που πρώτη φορά έπαιζαν μαζί και για αυτό άλλωστε είχε σοβαρά θέματα. Να σημειωθεί πώς ο Δημητρίου ήταν τραυματίας ενώ ο Μπαχανάκ ήταν ανέτοιμος.

Κυρίως του Λομοτέι

Κυρίως η απουσία του Λομοτέι στο κέντρο της άμυνας ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή. Ο Γκανέζος στόπερ που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Απόλλωνα αποτελεί ερωτηματικό και για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Ο Ψάλτης εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει ενώ ο Οφόρι θα απουσιάσει και από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.