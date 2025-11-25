ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθαρίζεται πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο, με τη διοίκηση να στέλνει μήνυμα προς την ομάδα πως η αντίδραση ξεκινά από τον Ολυμπιακό.

Απόλυτη στήριξη στον Τσάμπι Αλόνσο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τα οποία τα αποδυτήρια των Μαδριλένων είναι χωρισμένα σε δύο «στρατόπεδα», οι άνθρωποι της Ρεάλ βρίσκονται στο πλάι του Ισπανού τεχνικού.

Όπως προκύπτει, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον Τσάμπι Αλόνσο και τον εμπιστεύεται, θεωρώντας πως η επιλογή που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ήταν η καλύτερη δυνατή και θα πορευτεί με αυτή.

Όλο αυτό έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο και προς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντας πως ο 44χρονος προπονητής είναι το απόλυτο αφεντικό και αυτός αποφασίζει για κάθε τι μέσα στην ομάδα.

Μάλιστα, στους παίκτες μεταφέρθηκε και ένα επιπλέον μήνυμα, ζητώντας τους να βγάλουν άμεσα αντίδραση και να σταματήσουν το σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη, αρχής γενομένης από το ματς της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάρτι της Τσέλσι στο Λονδίνο και σπουδαία διπλά για Λεβερκούζεν και Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Ικανός να γίνει… μνηστήρας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η FIFA ανακοίνωσε τα 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλόνσο: «Ελπίζω αύριο να κερδίσουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ελλάδα

|

Category image

Ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θυμίζει πίστα του σκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη