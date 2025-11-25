Η διοίκηση της Ρεάλ στηρίζει τον Αλόνσο και έδωσε το σύνθημα: «Αντίδραση από αύριο»

Απόλυτη στήριξη στον Τσάμπι Αλόνσο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τα οποία τα αποδυτήρια των Μαδριλένων είναι χωρισμένα σε δύο «στρατόπεδα», οι άνθρωποι της Ρεάλ βρίσκονται στο πλάι του Ισπανού τεχνικού.

Όπως προκύπτει, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον Τσάμπι Αλόνσο και τον εμπιστεύεται, θεωρώντας πως η επιλογή που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ήταν η καλύτερη δυνατή και θα πορευτεί με αυτή.

Όλο αυτό έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο και προς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντας πως ο 44χρονος προπονητής είναι το απόλυτο αφεντικό και αυτός αποφασίζει για κάθε τι μέσα στην ομάδα.

Μάλιστα, στους παίκτες μεταφέρθηκε και ένα επιπλέον μήνυμα, ζητώντας τους να βγάλουν άμεσα αντίδραση και να σταματήσουν το σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη, αρχής γενομένης από το ματς της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

sportfm.gr