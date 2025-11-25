Το πρόγραμμα των αγώνων του κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών
Καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.
Συνοπτικά το πρόγραμμα με τους μονούς αγώνες:
Α' Φάση / Τετάρτη 03.12.2025 (13:30)
1. Αναγέννηση Δερύνειας - Κούρης Ερήμης
2. ΑΠΟΝΑ - Akamas Mandria FC
3. Αλκή - Ερμής Αραδίππου
5. Γεροσκήπου FC - Οθέλλος Αθηαίνου
6. Κέδρος - ΑΠΟΠ Πόλης
7. FC Λειβάδια - Ασπίς Πύλας
9. ΑΕΚ Κουκλιών FC - Δόξα Παλαιομετόχου
Τετάρτη 10.12.2025 (13:30)
4. Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας
8. ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου - Άτλας Αγλαντζιάς
Οι επτά τυχερές ομάδες της κλήρωσης που περνούν απευθείας στη δεύτερη φάση:
Ανόρθωση Μουτταγιάκας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ξυλοφάγου FC, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΟ Αυγόρου, Ομόνοια Ψευδά και ΘΟΪ Λακατάμιας
Προκλήρωση Β' Φάσης (θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το πρόγραμμα των μονών αγώνων)
1.Νικητής 4 - Νικητής 9
2. Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC
3.Ανόρθωση Μουττάγιακας - Νικητής 1
4. Νικητής 2 - ΘΟΪ Λακατάμιας
5. Νικητής 8 - Νικητής 3
6. Νικητής 6 - Νικητής 5
7. ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου
8. Νικητής 7 - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Προκλήρωσης Προμιτελικής Φάσης (θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το πρόγραμμα των μονών αγώνων):
1.Νικητής 7 - Νικητής 6
2. Νικητής 1 - Νικητής 3
3. Νικητής 5 - Νικητής 2
4. Νικητής 4 - Νικητής 8