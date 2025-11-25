ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα των αγώνων του κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

Καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.

Συνοπτικά το πρόγραμμα με τους μονούς αγώνες:

Α' Φάση / Τετάρτη 03.12.2025 (13:30)

1. Αναγέννηση Δερύνειας - Κούρης Ερήμης

2. ΑΠΟΝΑ - Akamas Mandria FC

3. Αλκή - Ερμής Αραδίππου

5. Γεροσκήπου FC - Οθέλλος Αθηαίνου

6. Κέδρος - ΑΠΟΠ Πόλης

7. FC Λειβάδια - Ασπίς Πύλας

9. ΑΕΚ Κουκλιών FC - Δόξα Παλαιομετόχου

Τετάρτη 10.12.2025 (13:30)

4. Εθνικός Άσσιας - ΠΟ Ορμήδειας

8. ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου - Άτλας Αγλαντζιάς

Οι επτά τυχερές ομάδες της κλήρωσης που περνούν απευθείας στη δεύτερη φάση:

Ανόρθωση Μουτταγιάκας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ξυλοφάγου FC, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΟ Αυγόρου, Ομόνοια Ψευδά και ΘΟΪ Λακατάμιας

Προκλήρωση Β' Φάσης (θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το πρόγραμμα των μονών αγώνων)

1.Νικητής 4 - Νικητής 9

2. Ομόνοια Ψευδά - Ξυλοφάγου FC

3.Ανόρθωση Μουττάγιακας - Νικητής 1

4.  Νικητής 2 - ΘΟΪ Λακατάμιας

5. Νικητής 8 - Νικητής 3

6. Νικητής 6 - Νικητής 5

7. ΑΕΚ Κελλιών - ΑΟ Αυγόρου

8. Νικητής 7 - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Προκλήρωσης Προμιτελικής Φάσης (θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το πρόγραμμα των μονών αγώνων):

1.Νικητής 7 - Νικητής 6

2. Νικητής 1 - Νικητής 3

3. Νικητής 5 - Νικητής 2

4. Νικητής 4 - Νικητής 8

