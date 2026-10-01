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Η Εθνική πάει απέναντι στην Αρμενία χωρίς απροόπτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τον αγώνα κόντρα στην Αρμενία

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Αρμενία, για την 3η αγωνιστική του Β' ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Ο αγώνας θα γίνει στο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy  

Την Παρασκευή, ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, εισιτήρια θα υπάρχουν και στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 17:00.

Ενδεχόμενη νίκη της Εθνικής μας θα έχει πολλαπλά οφέλη αφού από τη μια, θα ξεπεράσουμε στη βαθμολογία τους Αρμένιους και από την άλλη, θα διεκδικούμε με αξιώσεις μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. 

Η προετοιμασία της ομάδας μας ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε απρόοπτο. 

Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεση του τους τιμωρημένους Τσαρούλλα και Σωτηρίου.

Τον αγώνα Κύπρος - Αρμενία θα διαιτητεύσει ο Φινλανδός Mohammed Al - Emara.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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