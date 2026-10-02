Απόψε στηρίζουμε την Εθνική μας!

Μπορείτε να πάτε στο γήπεδο παίρνοντας ηλεκτρονικά το εισιτήριο σας από την ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy ή από τα εκδοτήρια του σταδίου ΓΣΠ από τις 17:00.

Γενική είσοδος 10 ευρώ, οικογενειακό εισιτήριο 15 ευρώ.

Παιδιά κάτω των 14 ετών, δωρέαν.

Ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά στον αγώνα με την Αρμενία!

Απόψε πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας! Στηριζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!