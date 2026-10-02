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Έφτασε η ώρα για το πρώτο τρίποντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο αγώνας θα γίνει στο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00.

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία, για την 3η αγωνιστική του Β' ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Ο αγώνας θα γίνει στο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00.

Η Κύπρος πήρε ένα βαθμό στους δύο πρώτους αγώνες ενώ η Αρμενία έχει τρεις βαθμούς. Με ενδεχόμενη νίκη της, η Εθνική μας θα ξεπεράσει το σημερινό της αντίπαλο στη βαθμολογία και θα συνεχίσει να διεκδικεί με αξιώσεις μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεση του τους τιμωρημένους Τσαρούλλα και Σωτηρίου.

Οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές για τον αποψινό αγώνα:

Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Ευαγόρας Αντωνίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κώστας Πηλέας, Κωστάκης Αρτυματάς,  Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοϊζος Λοϊζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής.

Τον αγώνα Κύπρος - Αρμενία θα διαιτητεύσει ο Φινλανδός Mohammed Al - Emara.

Στον άλλο αποψινό αγώνα του ομίλου μας, η Λετονία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. 

Στη βαθμολογία μετά από δύο αγώνες, το Μαυροβούνιο έχει 6 βαθμούς, η Αρμενία 3 και η Κύπρος με τη Λετονία από 1. 

 

 

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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