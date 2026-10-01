Ξεκάθαρος ότι η Εθνική μας ομάδα έχει ανάγκη από το απόλυτο των βαθμών στους δυο αγώνες με Αρμενία και Λετονία, για τις επόμενες δύο αγωνιστικές του Nations League, ήταν στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τους Αρμένιους ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος.

Η αρχική του δήλωση: «Πρώτα να πω χρόνια πολλά στην Κύπρο για την ανεξαρτησία της. Κλείνουμε με δύο παιχνίδια αυτή την διακοπή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τεχνική και ποιοτική. Εμείς έχουμε δύο παιχνίδια στα οποία θέλουμε το απόλυτο. Θεωρώ ότι η ομάδα μας στο τελευταίο παιχνίδι δεν πήρε αυτό που άξιζε, αλλά δυστυχώς αυτό που μένει είναι οι βαθμοί. Πρέπει να κερδίσουμε την Αρμενία αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες για τους στόχους που έχουμε ».

Aν πιστεύει ότι ο αντίπαλος θα ακολουθήσει συντηρητικό πλάνο: «Δεν νομίζω ότι ο αντίπαλος θα παίξει συντηρητικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα παίξουμε εμείς».

Για τα αγωνιστικά: «Θα είναι εκτός τα δύο παιδιά που είναι τιμωρημένοι (σ.σ. πρόκειται για τους Τσαρούλλα και Σωτηρίου) και ο τραυματίας Λαΐφης».

Για τον κόσμο: “Ο κόσμος πρέπει να αξιολογήσει την εξέλιξη που έχει η Εθνική μας. Δεν πρέπει να κρίνει μόνο από τα αποτελέσματα. Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω είναι πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πολύ για την Εθνική. Παίξαμε σε δύο γήπεδα την περασμένη εβδομάδα και εντυπωσιαστήκαμε από τον κόσμο αλλά και από το πόσο μόνοι μας είμαστε εμείς όταν παίζουμε στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει μόνο τα αποτελέσματα. Την Εθνική πρέπει να την αγαπάς πέραν των αποτελεσμάτων».