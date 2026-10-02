Γιοβάνοβιτς: «Ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει - Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τον όμιλο: «Είναι καλό ότι μετά από τρεις αγώνες είμαστε σε πολύ καλή θέση. Όσον αφορά τους αρχικούς στόχους πριν που θέσαμε, παίζοντας δύο εκτός έδρας ματς. Και κόντρα στην Ολλανδία. Είμαστε οκέυ, θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα και χειρότερα. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος και χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τα τρία ματς γιατί είχαμε θετική εικόνα σαν ομάδα, αν εξαιρέσω το σημερινό δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο σήμερα ημίχρονο ίσως ήταν το καλύτερο. Τα ματς μας έχουν ενδιαφέρον για το κοινό. Θα προετοιμαστούμε για το ματς της Κυριακής. Πλέον, είναι φανερό ότι ο ρυθμός των αγώνων είναι εξαντλητικός. Λόγω και της ποιότητας των αντιπάλων».

Για την... στεναχώρια με ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία και τις διαφορετικές Εθνικές: «Όλα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια και διαφορετικοί οι αντίπαλοι. Διαφορετικές οι απαιτήσεις και οι εντάσεις των αγώνων. Ουσιαστικά και διαφορετικές λεπτομέρειες σε κάθε αγώνα που τον αλλάζουν. Ιδιαίτερα όταν παίζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Οι συναισθηματικές λεπτομέρειες ή ακόμα και η κούραση, δημιουργούν θέματα που μπορεί να χάσεις τον έλεγχο και να βρεθείς σε δύσκολη θέση. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν έτσι. Υπάρχει μεγάλη κούραση. Δεν έχουμε μαζί μας παίκτες, χάσαμε σήμερα και τον Χρήστο, δεν έχουμε παιδιά μαζί μας με εμπειρία. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Θαυμάζω τους παίκτες που έχω. Ποδοσφαιρικά η Ελλάδα αυτή η γενιά παικτών δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό. Είμαι μαζί τους δύο χρόνια, τους ζω και είναι παιδιά που στεναχωριέμαι κάποιες φορές με όσα συμβαίνουν. Ξέρω πόσο διάθεση έχουν για την χώρα τους. Τους θαυμάζω και για τη σημερινή προσπάθεια. Ποδοσφαιρική προσπάθεια. Τους θαύμαζα και στο τέλος όταν και φαινόταν ότι πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην εστία μας. Πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, ελπίζω να είμαστε εκεί και στη συνέχεια. Οι νέοι παίκτες μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα στις απαιτήσεις».

Για την αλλαγή του Τζόλη που δεν ήθελε να βγει: «Πως να το διαχειριστώ; Του λέω θα βγεις έξω; Μου λέει όχι. Αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει τον Έλληνα παίκτη που παίζει στην Εθνική ανεξαρτήτου ηλικίας. Αν δεν είχε αισθανθεί κάτι δεν θα έκανε αυτή την κίνηση. Δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει ακόμα. Πίστευα είναι σύσπαση και κάτι προσωρινό. Πρωτίστως ήθελα να τον προφυλάξω, δεν ήθελε να μείνει κοντά μου και μετά βγήκε έξω».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που κρατάει και τι θέλει να διορθώσει: «Καθαρά προπονητικά, κάναμε πολύ καλά ματς και στα προηγούμενα ματς Nations League. Κάναμε καλύτερα ματς από τα αποτελέσματά μας. Έχουμε ένα προφίλ παρότι βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Έχουμε γνώριμο τρόπο παιχνιδιού. Η διαφορά είναι ότι τα παιχνίδια πλέον και οι αντίπαλοι είναι πολύ υψηλό. Να ζεις αυτά τα ματς και να τα παίζεις σαν ομάδα είναι κάτι που μαθαίνουμε τώρα, παίζοντας με καλούς αντιπάλους με τέσσερα ματς σε 10 μέρες. Αν σκεφτείτε στο ξεκίνημα των τεσσάρων αγώνων ότι είχαμε δύο εκτός έδρας αγώνες και τώρα εδώ με Ολλανδία-Γερμανία είναι υπερβολικά απαιτητικό. Δεν είναι συνηθισμένο για μας. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν λεπτομέρειες όσον αφορά το παιχνίδι και την αντίληψη. Δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, οπότε μέσα από το παιχνίδι αναγνωρίζουμε τα κενά που παρουσιάζονται ανάλογα με τον αντίπαλο και να τα διορθώνουμε εκείνη την ώρα. Με αυτές τις ομάδες κάθε λάθος που κάνεις δημιουργεί καταστάσεις στην άμυνα».

Για το ιατρικό επιτελείο με τον Τζόλη τι γνώμη είχε: «Η απόφαση ενός προπονητή για τις αλλαγές και την υποψία τραυματισμού δεν είναι χωρίς την ιατρική γνωμάτευση. Έχουμε εξαιρετικούς ιατρούς, όταν ένας γιατρός θεωρεί ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχίσει, σίγουρα πρέπει σαν προπονητής να πάρω την απόφαση να βγει. Ιδίως όταν πρόκειται για μυϊκό θέμα. Έχω άμεση ενημέρωση και αυτή ήταν η γνώμη των ιατρών. Αν θέλει ο παίκτης να δοκιμάσει και να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, είναι κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε».

Για το ποιο ήταν το κλειδί της τακτικής: «Ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε να ρισκάρουμε από την αρχή στην πίεση. Να είμαστε ενεργοί και να μην είμαστε παθητικοί. Ξέραμε ότι η Ολλανδία κατά διαστήματα μπορεί να επιτεθεί μαζικά. Ήμασταν πειθαρχημένοι στην πίεση και γρήγοροι στις αποφάσεις για να εξελίξουμε τις επιθέσεις. Βρίσκαμε την αντίπαλη άμυνα σε ανισορροπία. Ήταν ένα ιδανικό ημίχρονο το πρώτο όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Γι αυτό υπήρχε και καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Δεν δημιούργησαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν θέλαμε να πάμε σε ένα ελεγχόμενο παιχνίδι στην αρχή. Κάποιες φορές το ρίσκο αυτό σου βγαίνει, αλλά δεν θα βγαίνει πάντα»

Για το παιχνίδι με τη Γερμανία και τις αντοχές: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχα πριν το σημερινό ματς, για το αν θα διαχειριστώ το σημερινό παιχνίδι και να πάμε διαφορετικά με τη Γερμανία. Η κατάσταση μας έχει φέρει στην κορυφή και με καλή βαθμολογική συγκομιδή. Έβλεπα το σημερινό παιχνίδι σαν το επόμενο, δεν χωρούσε διαχείριση. Το πρόβλημα είναι τώρα στο τέταρτο ματς με τη Γερμανία όσον αφορά την κούραση αλλά και τον αντίπαλο. Έπαιξε η Γερμανία με δύο διαφορετικά γκρουπ οπότε είναι πιο φρέσκοι. Έχουμε μόλις δύο μέρες να ξεκουραστούμε».

sdna.gr