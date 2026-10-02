ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαζικό unfollow στην Εθνική Πορτογαλίας λόγω Ρονάλντο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλίας και μαζί του, πάνω από 300.000 άτομα εγκατέλειψαν τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram.

Ο ψηφιακός κόσμος δεν έμεινε αδιάφορος μπροστά στη διαμάχη μεταξύ του Ζόρζε Ζεσούς και του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, μια κατάσταση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του αρχηγού από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Δανία.

Η κρίση που ακολούθησε είχε αντίκτυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να χάνει χιλιάδες ακολούθους μετά τη ρήξη, αφού οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν στη διαμάχη αποσύροντας τη στήριξή τους προς την FPF.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία-όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A Bola-, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της διαμάχης, η επίσημη σελίδα της εθνικής ομάδας στο Instagram κατέγραψε απώλεια άνω των 300.000 ακολούθων.

Χθες το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξέσπασε το θέμα, ο λογαριασμός είχε περίπου 24.942.000 ακολούθους, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί ο αριθμός αυτός είχε πέσει στα 24.600.000.

«Δεν ακολουθούσαμε την Πορτογαλία, ακολουθούσαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο» και «Τώρα δεν χρειάζεται πια να προσποιούμαι ότι μου άρεσε η Πορτογαλία, χάρη στον Κριστιάνο. Ήσουν το μόνο καλό στοιχείο αυτής της ομάδας» ήταν μερικά από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν.

Η Έλμα Αβέιρο, αδελφή του CR7, θέλησε επίσης να αναδείξει αυτή τη μείωση των αριθμών, κοινοποιώντας τα στοιχεία μέσω Instagram Stories με επικριτικά σχόλια: «Η προδοσία είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο… Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ο δρόμος είναι μπροστά» και «Ορίστε λοιπόν· ο κόσμος γυρίζει με μυστηριώδεις τρόπους», ανέφερε.

Στο μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή όσον αφορά τους ακολούθους στο Instagram, με 679 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι έχασε πάνω από 500.000 τις τελευταίες 15 ημέρες.

news247.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

Super League

|

Category image

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Εκτός για 7-9 μήνες ο άτυχος Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Premier League

|

Category image

ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

TV

|

Category image

Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη