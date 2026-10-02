Μαζικό unfollow στην Εθνική Πορτογαλίας λόγω Ρονάλντο!

Ο ψηφιακός κόσμος δεν έμεινε αδιάφορος μπροστά στη διαμάχη μεταξύ του Ζόρζε Ζεσούς και του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, μια κατάσταση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του αρχηγού από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Δανία.

Η κρίση που ακολούθησε είχε αντίκτυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να χάνει χιλιάδες ακολούθους μετά τη ρήξη, αφού οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν στη διαμάχη αποσύροντας τη στήριξή τους προς την FPF.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία-όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A Bola-, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της διαμάχης, η επίσημη σελίδα της εθνικής ομάδας στο Instagram κατέγραψε απώλεια άνω των 300.000 ακολούθων.

Χθες το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξέσπασε το θέμα, ο λογαριασμός είχε περίπου 24.942.000 ακολούθους, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί ο αριθμός αυτός είχε πέσει στα 24.600.000.

«Δεν ακολουθούσαμε την Πορτογαλία, ακολουθούσαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο» και «Τώρα δεν χρειάζεται πια να προσποιούμαι ότι μου άρεσε η Πορτογαλία, χάρη στον Κριστιάνο. Ήσουν το μόνο καλό στοιχείο αυτής της ομάδας» ήταν μερικά από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν.

Η Έλμα Αβέιρο, αδελφή του CR7, θέλησε επίσης να αναδείξει αυτή τη μείωση των αριθμών, κοινοποιώντας τα στοιχεία μέσω Instagram Stories με επικριτικά σχόλια: «Η προδοσία είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο… Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ο δρόμος είναι μπροστά» και «Ορίστε λοιπόν· ο κόσμος γυρίζει με μυστηριώδεις τρόπους», ανέφερε.

Στο μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή όσον αφορά τους ακολούθους στο Instagram, με 679 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι έχασε πάνω από 500.000 τις τελευταίες 15 ημέρες.

news247.gr