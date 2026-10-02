Κλοπ: «Πρόκληση το ματς με Ελλάδα-Έχουν εξαιρετική ομάδα και το γήπεδο θα είναι γεμάτο»

Ο Γιούργκεν Κλοπ έσπασε το ρόδι ως προπονητής της Γερμανίας, καθώς μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία και την ήττα από την Ελλάδα, η ομάδα του επικράτησε χθες 2-0 της Σερβίας για το Nations League. Επόμενη αποστολή για την ομάδα του είναι αυτή κόντρα στην Ελλάδα, την Κυριακή στην Τούμπα, με τον Γερμανό προπονητή να γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης.

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς», ανέφερε.

Όσο για τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του, είπε: «Είμαι ικανοποιημένος με τα πάντα: την αρχή, τη διάρκεια και το τέλος. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ από τις μπάλες που ανακτήσαμε. Το ζητούμενο είναι να έχεις το θάρρος –όπως κάναμε στη φάση του πρώτου γκολ– να στείλεις παίκτες μέσα στην περιοχή. Μπορούμε να ρισκάρουμε και να παίξουμε ελεύθερα όταν ανακτούμε τη μπάλα ομαδικά. Όλοι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στις φάσεις της πίεσης. Η αμυντική γραμμή έπαιξε επιθετικά, πιέζοντας ψηλά στο γήπεδο. Το παιχνίδι μας χωρίς τη μπάλα ήταν εξαιρετικό και παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο όταν την είχαμε στην κατοχή μας. Πριν από το παιχνίδι, είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν ψυχικό σθένος για να διαχειριστούμε τον εκνευρισμό αν κάποια πάσα δεν έβγαινε σωστά, αλλά όταν έχεις αυτή τη νοοτροπία και απολαμβάνεις τη διαδικασία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυτό που είδαμε».

sport-fm.gr