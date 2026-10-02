Άδοξος αποκλεισμός για Τσιτσιπά από τον Βασερό στο Τόκιο

Αν και έφτασε σε match point στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε στους «16» του Japan Open που γίνεται στο Τόκιο από τον Βαλεντέν Βασερό.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 44 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε από τον Μονεγάσκο (Νο.18) με 4-6, 7-6(5), 6-4 σε 2 ώρες και 13 λεπτά και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-4, ωστόσο στο δεύτερο παρότι έφτασε σε match point δεν κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι χάνοντάς το με 7-6(5). Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Βασερό έκανε νωρίς break και παρότι ο Τσιτσιπάς είχε διπλό break point στο 5-4, δέχτηκε σερί πόντους και έχασε με 6-4.

Πλέον ο Έλληνας τενίστας στρέφει την προσοχή του στο Masters της Σανγκάης (7-18/10).

sport-fm.gr