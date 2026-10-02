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Για το 3Χ3 ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αφού πρώτα αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, απέναντι σε δύο γαλλικές ομάδες, την Παρί και τη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το τρία στα τρία, μέσα στο Telekom Center Athens και κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Παρασκευή (2/10, 21:15), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

H ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup το περασμένο Σάββατο (26/9) αφύπνισε τους «πράσινους» που αυτό το καλοκαίρι «χτίστηκαν» από τον πολυνίκη προπονητή της Euroleague, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με τους υψηλότερους στόχους και με ηχηρά ονόματα να υπογράφουν στο «τριφύλλι». 

Ο «Ζοτς» θα βρει, για πολλοστή βέβαια φορά στην καριέρα του, αντίπαλο στον απέναντι πάγκο, τον πρώην παίκτη του στην πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Όντεντ Κάτας. 

Η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει με δύο ήττες, από τη Βιλερμπάν στη Λιόν και απότην Μπεσίκτας στο Βελιγράδι και έχουν υψηλό κίνητρο, για μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, απέναντι σε ένα από τα φαβορί για το φάιναλ φορ του 2027.

O Παναθηναϊκός σημείωσε 91 πόντους απέναντι στην Παρί και 102 απέναντι στη Βιλερμπάν. Όμως, εξαιρετικά λειτουργεί και η επίθεση της Μακάμπι, αν αναλογιστεί κανείς πως κόντρα στην Μπεσίκτας, για τη 2η αγωνιστική σημείωσε 93 πόντους.

Οι Ισραηλινοί θα προσπαθήσουν, με την άμυνά τους, να κατεβάσουν τους «πράσινους» από τους 96,5 πόντους που σημειώνουν μέσο όρο στα δύο πρώτα ματς της σεζόν. Μπορεί πάντως ν' ασκήσουν σημαντική πίεση στον Παναθηναϊκό, καθώς παίζουν full-court press. 

Ο τεχνικός της Μακάμπι, Όντετ Κάτας, δεν γνωρίζει αν μπορεί να υπολογίζει στον Γερμανό διεθνή σέντερ Ντάνιελ Τάις, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Ένας παίκτης που είχε απασχολήσει έντονα τους «πράσινους» στο πρόσφατο παρελθόν και που αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη στη ρακέτα. Η παρουσία του ή μη αδιαμφισβήτητα μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του αγώνα.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς είναι σε θέση να κάνουν το τρία στα τρία, αν συνεχίσουν να μαζεύουν τα επιθετικά ριμπάουντ, που τους έδωσαν πολλές δεύτερες ευκαιρίες στα δύο πρώτα ματς. 

Τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία) και Χουσεγίν Τσελίκ (Τουρκία). 

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