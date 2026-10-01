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Nίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή! (όλα τα αποτελέσματα)

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι έγινε στα παιχνίδια της Πέμπτης (01/10) στο Nations League

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο και η «μετά Κριστιάνο Ρονάλντο» εποχή άρχισε με νίκη 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Κανσέλο, Ράμος, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ και με το θρυλικό «Νο7» να φοράει ο Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς συνέχισε με νίκες την υπεράσπιστη του τίτλου της στο Nations League. 

Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η «Μάνσαφτ» επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο, ενώ το πρώτο της «τρίποντο» στην League A πήρε και η Ουαλία, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Νορβηγία στο Κάρντιφ. 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:

 

 

LEAGUE A

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Γαλλία-Ιταλία        2/10

 

Βέλγιο-Τουρκία       2/10

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ελλάδα-Ολλανδία       2-2

 

(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)

 

Γερμανία-Σερβία       2-0 

 

(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)

 

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Κροατία-Αγγλία        3/10

 

Ισπανία-Τσεχία        3/10

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ουαλία-Νορβηγία       2-1

 

(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)

 

Δανία-Πορτογαλία      2-4

 

(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)

 

 

 

LEAGUE B

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ελβετία-Σλοβενία     3/10

 

Β.Μακεδονία-Σκωτία   3/10

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10

 

Ουγγαρία-Γεωργία     2/10

 

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ισραήλ-Κόσοβο         0-0

 

Ιρλανδία-Αυστρία      2-2

 

(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Πολωνία-Ρουμανία     2/10

 

Βοσνία-Σουηδία       2/10

 

 

 

LEAGUE C

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Φινλανδία-Αλβανία    3/10 

 

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

---------

 

Λετονία-Μαυροβούνιο  2/10

 

Κύπρος-Αρμενία       2/10

 

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Καζακστάν-Μολδαβία   2/10

 

Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ισλανδία-Βουλγαρία   3/10

 

Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10

 

 

 

LEAGUE D

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Μάλτα-Γιβραλτάρ       1-1

 

(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0 

 

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