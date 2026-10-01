Nίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή! (όλα τα αποτελέσματα)

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο και η «μετά Κριστιάνο Ρονάλντο» εποχή άρχισε με νίκη 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Κανσέλο, Ράμος, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ και με το θρυλικό «Νο7» να φοράει ο Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς συνέχισε με νίκες την υπεράσπιστη του τίτλου της στο Nations League.

Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η «Μάνσαφτ» επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο, ενώ το πρώτο της «τρίποντο» στην League A πήρε και η Ουαλία, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Νορβηγία στο Κάρντιφ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:

LEAGUE A

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Γαλλία-Ιταλία 2/10

Βέλγιο-Τουρκία 2/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ελλάδα-Ολλανδία 2-2

(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)

Γερμανία-Σερβία 2-0

(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Κροατία-Αγγλία 3/10

Ισπανία-Τσεχία 3/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ουαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)

Δανία-Πορτογαλία 2-4

(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)

LEAGUE B

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ελβετία-Σλοβενία 3/10

Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10

Ουγγαρία-Γεωργία 2/10

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ισραήλ-Κόσοβο 0-0

Ιρλανδία-Αυστρία 2-2

(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Πολωνία-Ρουμανία 2/10

Βοσνία-Σουηδία 2/10

LEAGUE C

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Φινλανδία-Αλβανία 3/10

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λετονία-Μαυροβούνιο 2/10

Κύπρος-Αρμενία 2/10

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Καζακστάν-Μολδαβία 2/10

Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10

Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10

LEAGUE D

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1

(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0