Ζήλεψαν όσα έζησαν πρόσφατα και θέλουν να το ζήσουν...

Τόσο ο Απόστολος Μάντζιος, όσο και ο Παναγιώτης Ανδρέου τόνισαν στις δηλώσεις του τη σημαντικότητα να έχει η Εθνική δίπλα της και τον κόσμο.

Μάλιστα, αμφότεροι, αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι στα παιχνίδια που προηγήθηκαν, εκτός έδρας κόντρα σε Μαυροβούνιο και Λετονία, στα γήπεδα υπήρχε μπόλικος κόσμος.

Και μιλάμε για ομάδες που δεν διαφέρουν αρκετά από τη δική μας ομάδα, από πλευράς αποτελεσμάτων.

«Ο κόσμος πρέπει να αξιολογήσει την εξέλιξη που έχει η Εθνική μας. Δεν πρέπει να κρίνει μόνο από τα αποτελέσματα. Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω είναι πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πολύ για την Εθνική. Παίξαμε σε δύο γήπεδα την περασμένη εβδομάδα και εντυπωσιαστήκαμε από τον κόσμο αλλά και από το πόσο μόνοι μας είμαστε εμείς όταν παίζουμε στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει μόνο τα αποτελέσματα. Την Εθνική πρέπει να την αγαπάς πέραν των αποτελεσμάτων» δήλωσε ο κ. Μάντζιος.

«Έρχόμαστε από δύο παιχνίδια εκτός έδρας στα οποία αγωνιστήκαμε σε γεμάτα γήπεδα. Παίξαμε με ομάδες της ίδιας δυναμικότητας με εμάς και είδαμε πόση διαφορά κάνει ο κόσμος. Ελπίζουμε να το ζήσουμε και εμείς στην έδρα μας για να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς» σημείωσε ο Παναγιώτης Ανδρέου.