Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι για το Γαλλία – Ιταλία!

Με δέκα αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η δράση του Nations League και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο Παρίσι, εκεί όπου η Γαλλία φιλοξενεί την Ιταλία στις 21:45.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν θέλει να συνεχίσει το απόλυτο στον 1ο όμιλο της League A του Nations League και να κάνει το 3/3 κόντρα στους «Ατζούρι», οι οποίοι προέρχονται από την επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Τουρκίας, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό και έχει δύσκολο έργο εκτός έδρας με το Βέλγιο.

Το ενδιαφέρον στη League B της διοργάνωσης βρίσκεται στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας με τη Γεωργία, με τις δύο ομάδες να ισοδυναμούν με ένα βαθμό στον 2ο όμιλο, ενώ από την άλλη, τέσσερις βαθμούς μετράει τόσο η Ουκρανία, όσο και η Βόρεια Ιρλανδία και το μεταξύ τους παιχνίδι μπορεί να κρίνει πολλά για την πρωτιά που εξασφαλίζει άνοδο.

Η Σουηδία από την πλευρά της θέλει να τριπλασιάσει τις νίκες της σε ισάριθμα ματς στον 4ο όμιλο της League B του Nations League στην έδρα της Βοσνίας που προέρχεται από μεγάλο διπλό (2-4) κόντρα στη Ρουμανία, η οποία θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πολωνία που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στον όμιλό της.

Στον 2ο όμιλο της League C, η Κύπρος φιλοξενεί την Αρμενία και η Λετονία υποδέχεται του Μαυροβούνιο, που προέρχεται από το 2/2.

Τέλος, όσον αφορά τον 3ο όμιλο το Καζακστάν αντιμετωπίζει τη Μολδαβία και η Σλοβακία που έχει το απόλυτο αναμετριέται με τα Νησιά Φερόε, θέλοντας να «χτίσει» γερές βάσεις για την άνοδο.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (02/10) στο Nations League:

League A – 1ος όμιλος

21:45 Βέλγιο-Τουρκία

21:45 Γαλλία-Ιταλία

League B – 2ος όμιλος

21:45 Ουγγαρία-Γεωργία

21:45 Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία

League B – 4ος όμιλος

21:45 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Σουηδία

21:45 Πολωνία-Ρουμανία

League C – 2ος όμιλος

19:00 Κύπρος-Αρμενία

19:00 Λετονία-Μαυροβούνιο

League C – 3ος όμιλος

17:00 Καζακστάν-Μολδαβία

21:45 Νήσοι Φερόες-Σλοβακία

sdna.gr