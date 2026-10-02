ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι για το Γαλλία – Ιταλία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Συνεχίζεται η δράση του Nations League σήμερα, με την αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στην Ιταλία στο Παρίσι στις 21:45 να τραβάει όλα τα βλέμματα.

Με δέκα αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η δράση του Nations League και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο Παρίσι, εκεί όπου η Γαλλία φιλοξενεί την Ιταλία στις 21:45.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν θέλει να συνεχίσει το απόλυτο στον 1ο όμιλο της League A του Nations League και να κάνει το 3/3 κόντρα στους «Ατζούρι», οι οποίοι προέρχονται από την επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Τουρκίας, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό και έχει δύσκολο έργο εκτός έδρας με το Βέλγιο.

Το ενδιαφέρον στη League B της διοργάνωσης βρίσκεται στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας με τη Γεωργία, με τις δύο ομάδες να ισοδυναμούν με ένα βαθμό στον 2ο όμιλο, ενώ από την άλλη, τέσσερις βαθμούς μετράει τόσο η Ουκρανία, όσο και η Βόρεια Ιρλανδία και το μεταξύ τους παιχνίδι μπορεί να κρίνει πολλά για την πρωτιά που εξασφαλίζει άνοδο.

Η Σουηδία από την πλευρά της θέλει να τριπλασιάσει τις νίκες της σε ισάριθμα ματς στον 4ο όμιλο της League B του Nations League στην έδρα της Βοσνίας που προέρχεται από μεγάλο διπλό (2-4) κόντρα στη Ρουμανία, η οποία θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πολωνία που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στον όμιλό της.

Στον 2ο όμιλο της League C, η Κύπρος φιλοξενεί την Αρμενία και η Λετονία υποδέχεται του Μαυροβούνιο, που προέρχεται από το 2/2.

Τέλος, όσον αφορά τον 3ο όμιλο το Καζακστάν αντιμετωπίζει τη Μολδαβία και η Σλοβακία που έχει το απόλυτο αναμετριέται με τα Νησιά Φερόε, θέλοντας να «χτίσει» γερές βάσεις για την άνοδο.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (02/10) στο Nations League:

League A – 1ος όμιλος

21:45 Βέλγιο-Τουρκία

21:45 Γαλλία-Ιταλία

League B – 2ος όμιλος

21:45 Ουγγαρία-Γεωργία

21:45 Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία

League B – 4ος όμιλος

21:45 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Σουηδία

21:45 Πολωνία-Ρουμανία

League C – 2ος όμιλος

19:00 Κύπρος-Αρμενία

19:00 Λετονία-Μαυροβούνιο

League C – 3ος όμιλος

17:00 Καζακστάν-Μολδαβία

21:45 Νήσοι Φερόες-Σλοβακία

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

Super League

|

Category image

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Εκτός για 7-9 μήνες ο άτυχος Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Premier League

|

Category image

ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

TV

|

Category image

Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη