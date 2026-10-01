Οι διεθνείς μας δεν έχουν φόβο απέναντι σε κανένα αντίπαλο ανάφερε στις δηλώσεις του, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Αρμενία, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο οποίος τόνισε, όπως και ο προπονητής του (διαβάστε εδώ), ότι ζητούμενο τόσο με Αρμενία όσο και με Λετονία.

«Έρχόμαστε από δύο παιχνίδια εκτός έδρας στα οποία αγωνιστήκαμε σε γεμάτα γήπεδα. Παίξαμε με ομάδες της ίδιας δυναμικότητας με εμάς και είδαμε πόση διαφορά κάνει ο κόσμος. Ελπίζουμε να το ζήσουμε και εμείς στην έδρα μας για να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς» είπε και συμπλήρωσε: «Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα παιχνίδια να προσελκύσουμε τον κόσμο. Δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο».