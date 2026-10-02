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Φόβοι για Λιβάι στον Παναθηναϊκό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λιβάι Γκαρσία θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα

Νέοι «πονοκέφαλοι» προέκυψαν για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας απ' τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ & Τομπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF), που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 1-0.

Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός, αποχώρησε στο 14ο λεπτό απ' το γήπεδο δίνοντας τη θέση του στον Μουρ, με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πολύ πιθανή θλάση στη γάμπα.

Ο Λιβάι Γκαρσία θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και δεν θα παίξει στο του Τρινιντάντ & Τομπάγκο, ξανά με το Κουρασάο, που ήταν προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/10, 01:00). Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της «ζημιάς» που έχει υποστεί και το διάστημα που θα μείνει εκτός, δεδομένου ότι αμέσως μετά τη διακοπή ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 6η αγωνιστική της Super League.

Κατηγορίες

Super League

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