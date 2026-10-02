Μεγάλο πλήγμα με Τζόλη!

Άτυχη η Εθνική Ελλάδας με τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος στο παιχνίδι με την Ολλανδία (2-2) αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μέρος μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, όπως έγινε γνωστό, θα χάσει το παιχνίδι της Κυριακής (04/10, 21:45) με τη Γερμανία στην Τούμπα καθώς υπέστη θλάση και την Παρασκευή (02/10) θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ελαφριάς ή βαριάς μορφής.

Έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει στην κρίσιμη 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, ενώ θυμίζουμε πως ο εξτρέμ της Άρσεναλ στάθηκε διπλά άτυχος, καθώς δευτερόλεπτα πριν νιώσεις τις ενοχλήσεις είχε σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Παυλίδη.

sport-fm.gr