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Μεγάλο πλήγμα με Τζόλη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποχώρησε τραυματίας από το ματς με την Ολλανδία και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι με τη Γερμανία ο Χρήστος Τζόλης, που υπέστη θλάση.

Άτυχη η Εθνική Ελλάδας με τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος στο παιχνίδι με την Ολλανδία (2-2) αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μέρος μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, όπως έγινε γνωστό, θα χάσει το παιχνίδι της Κυριακής (04/10, 21:45) με τη Γερμανία στην Τούμπα καθώς υπέστη θλάση και την Παρασκευή (02/10) θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ελαφριάς ή βαριάς μορφής.

Έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει στην κρίσιμη 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, ενώ θυμίζουμε πως ο εξτρέμ της Άρσεναλ στάθηκε διπλά άτυχος, καθώς δευτερόλεπτα πριν νιώσεις τις ενοχλήσεις είχε σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Παυλίδη.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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