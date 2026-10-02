Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Κύπρος – Αρμενία

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Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται την Αρμενία στις 19:00 ώρα Κύπρου, στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν Μαυροβούνιο και Λετονία.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Κύπρο να έχει μικρό προβάδισμα. Η νίκη της Εθνικής μας προσφέρεται στα 2.35, η επικράτηση της Αρμενίας στα 3.15, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 3.30.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 1-0 προσφέρεται στο 1.85, το 0-1 στα 2.18 και το 1-1 στα 2.35.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το 2-0 προσφέρεται στα 3.95, το 2-1 στα 4.15 και το 1-2 στα 4.90. Το ενδεχόμενο να εμφανιστεί το 0-2 σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης δίνεται στα 5.40, το 2-2 στα 7.40, ενώ το 3-3 ανεβαίνει στα 40.00.

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