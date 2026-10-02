ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Κύπρος – Αρμενία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται την Αρμενία στις 19:00 ώρα Κύπρου, στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν Μαυροβούνιο και Λετονία.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται την Αρμενία στις 19:00 ώρα Κύπρου, στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν Μαυροβούνιο και Λετονία.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Κύπρο να έχει μικρό προβάδισμα. Η νίκη της Εθνικής μας προσφέρεται στα 2.35, η επικράτηση της Αρμενίας στα 3.15, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 3.30.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 1-0 προσφέρεται στο 1.85, το 0-1 στα 2.18 και το 1-1 στα 2.35.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το 2-0 προσφέρεται στα 3.95, το 2-1 στα 4.15 και το 1-2 στα 4.90. Το ενδεχόμενο να εμφανιστεί το 0-2 σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης δίνεται στα 5.40, το 2-2 στα 7.40, ενώ το 3-3 ανεβαίνει στα 40.00.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο - Απεβίωσε ο Τάκης Χαραλάμπους

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Η Λίβερπουλ σκέφτεται για τον Ιανουάριο τον παίκτη που ήταν έτοιμος να υπογράψει στην Τσέλσι!

Premier League

|

Category image

Εκνευρισμός και… έρευνα της Μπαρτσελόνα για τους τραυματισμούς Ραφίνια με Βραζιλία

La Liga

|

Category image

Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες o Τζόλης!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής της Krasava E.N.Y

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Κάνει έφεση η Σίτι!

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση της FA για Μάντσεστερ Σίτι

Premier League

|

Category image

Ο Ντουπλάντις θα μείνει εκτός του κλειστού στίβου το 2027

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Χριστοφόρου: «Μπορεί να σταθεί ο Βίκτωρος, σίγουρος ότι μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα η Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πανεπιστήμιο κάνει... δόκτορα τον Μέσι!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αναθεώρησε για τις μπύρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δυστυχώς έχει δίκιο...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τεράστια δύναμη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αγωνία του Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόψε στηρίζουμε την Εθνική μας!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Διαβαστε ακομη