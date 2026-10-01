Δεν άντεξε η Εθνική Ελλάδας, όμως και πάλι είναι αήττητη!

Αδάμαστη και ατσάλινη και Εθνική Ελλάδας. Έφτασε μία ανάσα από ένα μεγάλο τρίποντο, αλλά εν τέλει έφυγε με τον πόντο. Η γαλανόλευκη πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως τελικά η Ολλανδία κατάφερε να επιστρέψει και την αναμέτρηση να λήγει 2-2.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με εξαιρετικό πλασέ του Φώτη Ιωαννίδη, έπειτα από κεφαλιά – ασίστ του Γιώργου Μασούρα.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο Ιωαννίδης τροφοδότησε τον Μασούρα, ο οποίος με πλασέ από κοντά έκανε το 2-0 στο 45+2′.

Η Ολλανδία πίεσε στο δεύτερο μέρος και μείωσε στο 59ο λεπτό με κεφαλιά του Φαν Ντάικ. Οι Οράνιε βρήκαν δίχτυα άλλες δύο φορές, αλλά τα γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ. Τελικά, το 2-2 έγινε στο 89ο λεπτό, με τον Ρέιντερς να εκμεταλλεύεται τις κόντρες και να πλασάρει εύστοχα.

Την επόμενη αγωνιστική, η Εθνική υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Το ματς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:45.

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε μανιασμένη στην αναμέτρηση. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Παυλίδης βγήκε στην πλάτη των Ολλανδών, έκανε το γύρισμα, με τον Τιμπέρ να προλαβαίνει οριακά τον Τζόλη. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σάλιακας εκτέλεσε από τα δεξιά στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Ο Ιωαννίδης κινήθηκε προς την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε. Οι παίκτες της Εθνικής πρέσαραν εξαιρετικά και δεν άφηναν σε καμία περίπτωση την Ολλανδία να φανεί απειλητική.

Στο 13′ ο μετά από φανταστική ενέργεια του Τζόλη από τα αριστερά, συνέκλινε πάτησε περιοχή και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, για να βρει δίχτυα. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ του Παυλίδη, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος. Η Εθνική πίεζε συνεχώς, ενώ στο 16′ η Τούμπα “πάγωσε”. Ο Τζόλης αισθάνθηκε τράβηγμα και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μασούρα να περνάει στη θέση του.

Ήταν και ο άνθρωπος που “έφτιαξε” το 1-0 της Εθνικής. Ο Τζολάκης γέμισε, ο Μασούρας πήρε κεφαλιά και έβγαλε τον Ιωαννίδη στην πλάτη της άμυνας, πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά και με εξαιρετικό πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ελλάδα δεν έμεινε εκεί. Ανδρούτσος και Τσιμίκας συνεργάστηκαν με τον Καρέτσα να φεύγει μόνος του από τα δεξιά, πάτησε στην περιοχή και εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, με τον Φερμπρούχεν να αποκρούει.

Το φινάλε του πρώτου μέρους ηταν ονειρικό. Ο Ιωαννίδης έκλεψε την μπάλα μετά από λάθος γύρισμα, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα, με τον Μασούρα να πλασάρει για το 2-0 στο 45+2′.

Από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, η Ολλανδία κυκλοφορούσε την μπάλα, με την Εθνική να αμύνεται σε πιο χαμηλά μέτρα. Οι Οράνιε πίεζαν και κατάφεραν να μειώσουν από στατική φάση. Στο 59ο λεπτό ο Φέρμαν εκτέλεσε από τα δεξια, ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 2-1.

Η Ολλανδία πλησίασε στο γκολ στο 67′. Έπειτα από γέμισμα του Ρέιντερς προς τον Ντούμφρις στα δεξιά, εκείνος γύρισε προς τον Λανγκ, που μονομάχησε με τον Ρέτσο. Ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής δεν έλεγξε, ο Ντούμφρις έκλεψε και εκτέλεσε από κοντά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR, είδε τη φάση στο μόνιτορ και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ.

Στο 74ο λεπτό η Ολλανδία βρήκε ξανά δίχτυα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά και στη συνέχεια από κοντά ο Ντούμφρις σκόραρε. Όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ηταν εκτεθειμένος.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ

Πηγή: sport24.gr