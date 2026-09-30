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Λαπόρτα: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να φέρω τον Λαουτάρο στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα δήλωσε ότι κατέβαλλε κάθε προσπάθεια το περασμένο καλοκαίρι ώστε να ντύσει με τα «μπλαουγκράνα» τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Σε συνέντευξη του στην Ιταλία ο Ζοάν Λαπόρτα αποκάλυψε ότι προσπάθησε να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα τον Λαουτάρο Μαρτίνες. 

Ωστόσο ο πρόεδρος των Καταλανών έκανε γνωστό ότι οι άνθρωποι της Ίντερ δεν μπήκαν καν σε διαδικασία συζήτησης, για την παραχώρηση του Αργεντίνου ηγέτη της, οπότε όποια προσπάθεια να έκανε η Μπαρτσελόνα θα έπεφτε στο κενό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοάν Λαπόρτα:

«Πήρα τηλέφωνο τον Μαρότα, μιλήσαμε οι δυο μας. Ούτε μέσω εκπροσώπων, ούτε με διαμεσολαβητές. Τίποτα. Του είπα ότι θα μου άρεσε πολύ να δω τον Λαουτάρο στην ομάδα μου και ότι τον θαυμάζω πολύ. Όμως, δεν με άφησε καν να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να του πω.

Μου ξεκαθάρισε ότι ο Λαουτάρο δεν τίθεται προς πώληση και από σεβασμό προς τον Μαρότα με τον οποίο μάς ενώνει μια πολύ δυνατή σχέση, αλλά και από σεβασμό προς την Ίντερ, δεν συνέχισα το θέμα».

sdna.gr 

 

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