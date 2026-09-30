«Ναυάγιο» με Ουάρντα

Την έκπληξη στο μεταγραφικό παζάρι πάλευε από τον Ιούλιο η Ζάκυνθος. Οι «κυανοκίτρινοι» είχαν έρθει σε επαφή με τον Αμρ Ουάρντα, όμως γνώριζαν ότι οι όποιες εξελίξεις θα δρομολογούνταν στο φινάλε της περιόδου, όπως και έγινε.

Η ομάδα του Ιονίου ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή και, μάλιστα, από στελέχη της διέρρεε ότι ο Ουάρντα θα γίνει κάτοικος Ζακύνθου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη.

Στην ΠΑΕ περίμεναν την άφιξη του 33χρονου την Τρίτη (29/09) στο νησί. Μάταια. Ο Αιγύπτιος σε επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της ομάδας τους ενημέρωσε ότι ένα πρόβλημα υγείας δεν του επέτρεπε να μεταβεί στη Ζάκυνθο. Εκεί εμφανίστηκαν και τα πρώτα σύννεφα.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη διοίκηση, έως την τελευταία ώρα των μεταγραφών, άπαντες ήταν σε αναμονή του υπογεγραμμένου συμβολαίου. Ο Ουάρντα δεν το απέστειλε ποτέ και όταν επικοινώνησε την Τετάρτη (30/09) με τα στελέχη της, η θερινή περίοδος είχε ολοκληρωθεί. Ετσι, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε χωρίς ομάδα.

Αποκτήθηκαν Λώλης, Κρυπαράκος, Σέλμα

Σε αντίθεση με τον Αμρ Ουάρντα, στο ρόστερ της Ζακύνθου εντάχθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκε ο 21 ετών μέσος, Νίκος Λώλης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Β, ο 23χρονος μέσος, Χρήστος Κρυπαράκος που είχε λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό (23 συμμετοχές, 1 γκολ πέρυσι με τον ΠΑΣ Γιάννινα) και ο Ισπανός επιθετικός, Ντάνι Σέλμα.

Ο Σέλμα είναι 25 χρόνων και θ' αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός της χώρας του. Το τελευταίο εξάμηνο φορούσε τη φανέλα της Μαρμπέγια και προηγουμένως των Ποντεβέντρα, Αμορεμπιέτα, Τενερίφης, Αλκογιάνο, Σαν Φερνάντο και Ατσέρο. Πέρυσι είχε 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ.

athletiko.gr