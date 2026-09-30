Ρεάλ για Φαν Ντάικ!

Η Λίβερπουλ έκανε τα πάντα για να κρατήσει τον Φαν Ντάικ, με τον αρχηγό της να υπογράφει νέο συμβόλαιο στα τέλη της σεζόν 2024-25, όμως η συμφωνία ολοκληρώνεται με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρχίσει να τσεκάρει πολύ στενά την περίπτωσή του, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo».

Ο 35χρονος αποτελεί μία ακόμη επιλογή της «βασίλισσας», που έχει ήδη πάρει δύο κομβικούς ποδοσφαιριστές των «reds» τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι Μαδριλένοι έχουν δει στο παρελθόν πως η αγορά του Μέρσεϊσαϊντ μπορεί να τους προσφέρει σημαντικές λύσεις, καθώς αμφότεροι οι Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ιμπραΐμα Κονατέ άφησαν τη Λίβερπουλ, για να φορέσουν τη φανέλα των «μερένγκες».

Και ο Ολλανδός αρχηγός θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Στα 35 του πλέον, αυτό είναι ίσως το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του, και η Ρεάλ δεν παρουσιάζεται κάθε μέρα.

Αν η «βασίλισσα» προχωρήσει τελικά στην κίνησή της, θα μοιάζει σαν να θέλει να συγκεντρώσει όλα τα… πετράδια της άμυνας των «reds» που κατέκτησε την Premier League το 2025! Προς το παρόν, πάντως, μόνο παρακολουθεί.

england365.gr