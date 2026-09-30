Στατιστικό που προβληματίζει

Μετά από ένα κοπιαστικό δίμηνο, με υποχρεώσεις εντός και εκτός των τειχών, ήταν αναγκαία η ξεκούραση για την Πάφος FC. Δεν έκλεισε ωστόσο με καλό τρόπο αυτός ο κύκλος παιχνιδιών, μιας και η ήττα από την ΑΕΛ μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης», την έριξε από την κορυφή και έφερε στην επιφάνεια κάποιες αδυναμίες.

Ήταν η πρώτη φορά στο πρωτάθλημα που δέχθηκε γκολ. Στα προηγούμενα τρία είχε κρατήσει το μηδέν ο Μαγιέσκι. Σίγουρα, όταν παραβιάζεται η εστία, έρχεται κατήφεια αλλά στο τέλος δεν έρχεται ούτε το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι είναι μικρό το δείγμα, προκαλεί έναν προβληματισμό. Ότι δηλαδή δεν βγάζει την απαιτούμενη αντίδραση όταν στραβώσει το πράγμα...

Η αρχή έγινε στο Σπλιτ απέναντι στη Χάιντουκ (2-0) ενώ με τη Σάλτσμπουργκ ηττήθηκε στην Αυστρία (1-0) και έφερε ισοπαλία (3-3) στην Κύπρο. Ήρθε έτσι ο αποκλεισμός από το Europa League. Στη συνέχεια το 1-1 με την Ντίναμο Σίτι εκτός έδρας, την έβαλε στην... πρίζα όσον αφορά το Conference League για να δεινοπαθήσει στη ρεβάνς, κατακτώντας την πρόκριση για τη League Phase, στην παράταση (4-2).

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο προφανώς και θέλει να διορθώσει αυτό το στατιστικό και αισιοδοξεί πως με την επάνοδο στην αγωνιστική δράση, θα δει πιο φρέσκια την ομάδα του.