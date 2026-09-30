Ορίστηκε η 4η αγωνιστική - 28η Οκτωβρίου το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

Τα οχτώ παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής στη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας ορίστηκαν το τριήμερο 27-29/10.

Στις 28 Οκτωβρίου ορίστηκαν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)

Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)