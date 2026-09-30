ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορίστηκε η 4η αγωνιστική - 28η Οκτωβρίου το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων στην 4η αγωνιστική στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Τα οχτώ παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής στη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας ορίστηκαν το τριήμερο 27-29/10.

Στις 28 Οκτωβρίου ορίστηκαν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)

Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με κεκτημένη ταχύτητα στην Μπολόνια για την 3η σερί νίκη ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

H Γιουβέντους «απειλεί» τους Ομονοιάτες με ακύρωση εισιτηρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είναι δύσκολο να προβλέψεις...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στοχευμένη προετοιμασία από τον Σα Πίντο για την… ανηφόρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φορτσάτη για να τριτώσει το... καλό η Ελλάδα σε ντέρμπι κορυφής με την Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Για το 8ο η ΑΕΚ, για το 9ο η ΑΕΛ, σε αμφίρροπη μάχη με φόντο ένα τρόπαιο

Κύπρος

|

Category image

Έκανε ανατροπή και στους «16» του Τόκιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μετά την παρέλαση, μπόλικη δράση σε πολλά μέτωπα - Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (01/10)

TV

|

Category image

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Φούτσαλ με... συναπάντημα μετά από έντεκα χρόνια

Φούτσαλ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Λαμπρή εκδήλωση από τον Κεραυνό για τα 100χρονα και εγκωμιαστικά λόγια από τον Προέδρο Χριστοδουλίδη

Κύπρος

|

Category image

«Πάρτι» Παναθηναϊκού με «κατοστάρα» επί της Βιλερμπάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ενίσχυση στο… παρά κάτι για Νέα Σαλαμίνα με Χρύση Ευαγγέλου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Προσθέτει εμπειρία με Σμόλινγκ η Πόρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να... κληρονομήσουν τα τρόπαια της Μάντσεστερ Σίτι;

Premier League

|

Category image

Χάποελ Μπερ Σεβά: Απαγόρευση στην παρουσία οπαδών της στον αγώνα με την Άλκμααρ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη