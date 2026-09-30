Ορίστηκε η 4η αγωνιστική - 28η Οκτωβρίου το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων στην 4η αγωνιστική στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Τα οχτώ παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής στη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας ορίστηκαν το τριήμερο 27-29/10.
Στις 28 Οκτωβρίου ορίστηκαν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.
Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)
ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)
Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)