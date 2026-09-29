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Μάριος Νικολάου: «Στόχος μας το θετικό αποτέλεσμα στον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Για τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στο Κόσοβο

Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων στην Πρίστινα.

Στον προτελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 και τον τελευταίο εκτός έδρας, θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας με το Κόσοβο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (30/9) και θα αρχίσει στις 20:00.

«Είναι το τελευταίο μας εκτός έδρας παιχνίδι αυτή της φάσης και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να τελειώσουμε τη διοργάνωση με θετικό απολογισμό ενόψει και του αγώνα που θα ακολουθήσει στην Κύπρο με το Σαν Μαρίνο» δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ ο Μάριος Νικολάου για τις τελευταίες υποχρεώσεις στα προκριματικά.

Συνεχίζοντας ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής πρόσθεσε:

«Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας πως όταν εκπροσωπούμε τη χώρα μας, πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Παρά το γεγονός ότι χάσαμε στο παιχνίδι με τη Ρουμανία, αν αποφεύγαμε κάποια λάθη θα μπορούσαμε για καλύτερο αποτέλεσμα.

Για το παιχνίδι στο Κόσοβο προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατό καλύτερα και πρέπει να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη στην άμυνα και παράλληλα να είμαστε συγκεντρωμένοι στον επιθετικό τομέα».

Ο κύκλος της προετοιμασίας συνεχίστηκε με προπόνηση που έγινε απόψε στο Stadiumi Fadil Vokrri και με το δεδομένο πως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα εναντίον της Ρουμανίας.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Παναγιώτης Κυριάκου, Νέαρχος Ζήνωνος, Νικόλαος Κουτσουδάκης, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Αργύρης Χριστοδούλου, Στυλιανός Βρόντης, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Ζάνος Σάββα, Κωνσταντίνος Ευριπίδου, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Κωνσταντίνος Παντελή, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Ανδρέας Νικολάου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Κυριάκος Κυριάκου, Σάββας Κοντόπουλος, Δημητριανός Τζουλίου, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παντελής Μιχαήλ, Ιωάννης Αβραμίδης.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκτός από τον αγώνα της Εθνικής μας θα γίνει επίσης ο αγώνας Φινλανδία - Ρουμανία.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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