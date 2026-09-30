Νέα δοκιμασία για την Εθνική Ελπίδων

Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων που συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει σήμερα στην Πρίστινα το Κόσοβο που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομίλου μας.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 και θα διεξαχθεί στο Stadiumi Fadil Vokrri.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Μάριος Νικολάου όπως διαφάνηκε και στην τελευταία προπόνηση, σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με τη Ρουμανία στην Κύπρο, θα πραγματοποιήσει αλλαγές στο αρχικό πλάνο δράσης.

Στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι μας στην προκριματική φάση, η ομάδα θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Παναγιώτης Κυριάκου, Νέαρχος Ζήνωνος, Νικόλαος Κουτσουδάκης, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Αργύρης Χριστοδούλου, Στυλιανός Βρόντης, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Ζάνος Σάββα, Κωνσταντίνος Ευριπίδου, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Κωνσταντίνος Παντελή, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Ανδρέας Νικολάου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Κυριάκος Κυριάκου, Σάββας Κοντόπουλος, Δημητριανός Τζουλίου, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παντελής Μιχαήλ, Ιωάννης Αβραμίδης.

Μετά από οκτώ αγωνιστικές η βαθμολογία στον όμιλο μας:

Ισπανία 27-4 21

2. Φινλανδία 28-3 19

3. Ρουμανία 11-4 16

4. Κόσοβο 15-6 11

5. Κύπρος 5-27 3

6. Σαν Μαρίνο 0-42 0

Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος στον όμιλο μας:

Τετάρτη 30/9: Κόσοβο – Κύπρος, Ρουμανία – Φινλανδία

Πέμπτη 1/10: Σαν Μαρίνο – Ισπανία

Τετάρτη 6/10: Κύπρος – Σαν Μαρίνο, Ισπανία – Ρουμανία, Κόσοβο - Φινλανδία