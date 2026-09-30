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Ρονάλντο, Ζέσους και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τα είπαν για το επεισόδιο μετά τη Νορβηγία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον Ζόρζε Ζέσους και τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, μετά την απόφαση του Ζόρζε Ζέσους να αφήσει τον αρχηγό στον πάγκο σε ολόκληρη την αναμέτρηση με τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με τη «Marca», αλλά και όσα μετέφερε η «A Bola», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συναντήθηκε το βράδυ της Τρίτης με τον προπονητή της εθνικής ομάδας στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή στο Μάλμε της Σουηδίας. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, καθώς η υπόθεση έχει δημιουργήσει ένταση γύρω από την ομάδα.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να αποσαφηνιστεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το παιχνίδι στο Όσλο. Ο Ρονάλντο παρέμεινε στον πάγκο για ολόκληρο το ματς, παρότι είχε κάνει προθέρμανση και ο Ζέσους είχε εξηγήσει μετά το τέλος ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί να αγωνιστεί περίπου για μισή ώρα.

Ο προπονητής της Πορτογαλίας είχε αποφασίσει τελικά να μην τον χρησιμοποιήσει, κρίνοντας πως η εξέλιξη του αγώνα δεν απαιτούσε την είσοδό του, καθώς ο Γκονσάλο Ράμος είχε καλή παρουσία και είχε ήδη σκοράρει. Ο ίδιος ο Ζέσους είχε ξεκαθαρίσει πως ο Ρονάλντο ήταν απόλυτα διαθέσιμος και δεν έμεινε στον πάγκο για λόγους προστασίας.

Η εικόνα του Ρονάλντο στον πάγκο, αλλά και η αντίδρασή του μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια, έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έκταση στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, ο 41χρονος επιθετικός δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πορτογαλίας που ήταν ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά στους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες συνέχισε τη δουλειά του στο γυμναστήριο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πέδρο Προένσα επέλεξε να παραμείνει στη Σκανδιναβία, παρότι είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στις Αζόρες για να παρακολουθήσει την Εθνική Ελπίδων, προκειμένου να ασχοληθεί με την κατάσταση στην πρώτη ομάδα.

 

 

 

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