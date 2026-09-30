Ρόι Κιν: «Αν ήμουν παίκτης της Σίτι, θα πετούσα τα μετάλλια μου στα σκουπίδια»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Ρόι Κιν το θέμα των κυρώσεων στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αναφερόμενος στην καταδικαστική απόφαση των «πολιτών» για 114 παραβάσεις και στο γεγονός ότι η διοίκησή τους (εν γνώσει των ατασθαλιών) έκανε μεταγραφές 524 εκατ. ευρώ, ο θρύλος της Γιουνάιτεντ υπήρξε -όπως πάντα- αιχμηρός.

Δήλωσε λοιπόν χαρακτηριστικά:

«Ήξεραν ότι θα πληγώσουν πολλούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης που είχε επιτυχίες εκείνα τα χρόνια, απ’ αυτούς που έχουμε αποθεώσει, θα πετούσα 100% τα μετάλλια μου στα σκουπίδια. Είναι κλεψιά. Ακούμε ανοησίες από παλαίμαχους να λένε “τα κέρδισαν μέσα στο γήπεδο”, αλλά υπήρχε εξαπάτηση σε αυτό».