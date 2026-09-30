Εθνική Ελλάδας: Οι επισκέψεις στο ρεπό και το ροτέισιον που δεν θα ανοίξει ο Γιοβάνοβιτς

Στο γήπεδο θα επιστρέψει σήμερα (30/09) το απόγευμα η Εθνική Ελλάδας. Η γαλανόλευκη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (28/09) στη Θεσσαλονίκη, όμως χθες οι διεθνείς είχαν ένα ρεπό που κέρδισαν… με το σπαθί τους.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τις δύο νίκες σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ και δέχθηκε με χαμόγελο το αίτημα των αρχηγών της ομάδας για μια ελεύθερη ημέρα έπειτα από μια πολύ απαιτητική και κουραστική λόγω των ταξιδιών εβδομάδα.

Έτσι οι Έλληνες διεθνείς είχαν την ευκαιρία να καθαρίσουν το μυαλό τους, ενώ είδαν τόσο τον Δημήτρη Πέλκα όσο και τον Δημήτρη Γιαννούλη να τους επισκέπτονται μέσα στην ημέρα, δείγμα του θετικού κλίματος που επικρατεί στην ομάδα.

Η εικόνα στο δεξί άκρο της άμυνας και οι αλλαγές

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης τέθηκε εκτός της αποστολής της γαλανόλευκης, με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να ενσωματώνεται στην Εθνική, στην πρώτη του κλήση.

Παρόλα αυτά, ο Μανώλης Σάλιακας έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει στο παιχνίδι της Πέμπτης (01/10) με την Ολλανδία, έπειτα από την καλή του εικόνα απέναντι στη Γερμανία, αποτελώντας την μια σίγουρη αλλαγή στην ενδεκάδα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν πρόκειται να ανοίξει το ροτέισιον και η Εθνική Ελλάδας δεν θα έχει περισσότερες από 2-3 αλλαγές στη σύνθεσή της. Ο σκόρερ της μεγάλης νίκης στο Άουγκσμπουργκμ, Δημήτρης Κουρμπέλης αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα, πιθανότατα δίπλα στον Ανδρούτσο.

Ενώ και ο Μπάμπης Κωστούλας είναι στο 100% και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Καρέτσα, έχει γίνει μια επαφή της Ντόρτμουντ με την Εθνική Ομάδα, αλλά στο πλαίσιο της επικοινωνίας που γίνεται ανάμεσα στην Ομοσπονδία και σε όλες τις ομάδες των παικτών.

Περισσότερα πάντως σχετικά με την ενδεκάδα θα ξεκαθαρίσουν μετά την απογευματινή προπόνηση, την τελευταία πριν το παιχνίδι με τους οράνιε.