Μάντζιος στους παίκτες: «Μην απογοητεύεστε. Ψηλά το κεφάλι»

Οι αγώνες διαδέχονται ο ένας τον άλλο γρήγορα. Δεν υπάρχει χρόνος για απογοήτευση παρά μόνο, ανασύνταξη και προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα.

Η ισοπαλία στη Λετονία δεν άρεσε σε κανένα στην Εθνική μας. Το 0-0 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, όμως, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Πλέον, το μυαλό όλων στην ομάδα μας είναι στον αγώνα με την Αρμενία την Παρασκευή στο ΓΣΠ. Εκεί όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο, αν η Εθνική μας θέλει να ελπίζει στη διεκδικήση μια εκ των δύο πρώτων θέσεων στον όμιλο.

«Μην απογοητεύεστε. Ψηλά το κεφάλι. Στην έδρα μας κρίνονται έξι βαθμοί και θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να αλλάξουμε τα δεδομένα στον όμιλο» ήταν το μήνυμα που έστειλε στους ποδοσφαιριστές του ο Απόστολος Μάντζιος στα αποδυτήρια αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Λετονία.

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στη Λετονία. Μέχρι το βράδυ η αποστολή της Εθνικής μας θα επιστρέψει στην Κύπρο και από την Τετάρτη, το σκηνικό της προετοιμασίας μεταφέρεται στο ΓΣΠ.

Την Τετάρτη το απόγευμα η Εθνική μας θα προπονηθεί στο ΓΣΠ και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αρμενία την Πέμπτη στις 19:30.

Δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Αρμενία οι Κωνσταντίνος Σωτηρίου και Τσαρούλλα που συμπλήρωσαν δύο κίτρινες κάρτες.