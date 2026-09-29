Δεν μπαίνει καλά, όμως… ξυπνά η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ απολαμβάνει την κορυφή, αν και υπάρχει μπόλικος δρόμος και άρα μπόλικη προσπάθεια για να μείνει στα... ψηλά. Σε ένα οδοιπορικό τεσσάρων αγωνιστικών, στο οποίο η βαριά ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (6-0) αποτελεί ένα ψεγάδι, όμως αποτέλεσε και καμπανάκι αφύπνισης.

Και αυτό γιατί ακολούθησαν δύο σερί νίκες, με τη μία εξ αυτών να επιτυγχάνεται πάνω στην Πάφο εκτός έδρας! Η λεμεσιανή ομάδα δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια της. Αυτό αποτυπώνεται στα τέσσερα ημίωρα. Σε αυτό το διάστημα δεν σκόραρε ενώ δέχθηκε και δύο γκολ.

Παρόλα αυτά… ξυπνά και φαίνεται από το γεγονός ότι στο επόμενο ημίωρο (31-60), πέτυχε πέντε από τα έξι γκολ, ενώ δέχθηκε μόλις ένα. Γενικά βγάζει αντίδραση και αυτό είναι κάτι που αρέσει στον προπονητή Ούγκο Μάρτινς, ο οποίος σίγουρα ελπίζει να δει καλύτερες επιδόσεις με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς ο Ζόκε και εκτιμάται πως θα μπορεί να είναι τουλάχιστον στην αποστολή ενώ δεδομένα εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Καφού. Στην ΑΕΛ ετοιμάζονται για την έφεση (5 Οκτωβρίου), ελπίζοντας σε διαφοροποίηση της ποινής των έξι έξτρα αγωνιστικών που του επιβλήθηκε για φτύσιμο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.