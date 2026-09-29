Στα 10.000 ευρώ το... μεροκάμματο του Ζιντάν

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδα «L’Équipe», ο Γάλλος προπονητής λαμβάνει -μεικτά- 300.000 ευρώ μηνιαίως, ποσό που απέχει από την σχετική φημολογία.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συμβολαίου του, ωστόσο, έγκειται στη δομή του, καθώς σε αντίθεση με τον Ντεσάμπ,ο «Ζιζού» έχει παραιτηθεί από τα μπόνους δικαιωμάτων εικόνας που καταβάλλονται μετά από κάθε διεθνή αγώνα.

Αυτή η επιλογή, τού επιτρέπει ν' αποφεύγει ορισμένους περιορισμούς, που σχετίζονται με τους εμπορικούς εταίρους της γαλλικής εθνικής ομάδας, καθώς ο ίδιος έχει συμβόλαια με διάφορες εταιρείς και κυρίως με την Adidas.

Για ν' αντισταθμίσει αυτήν την έλλειψη μπόνους, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) έχει σχεδιάσει πιο σημαντικά μπόνους κατά την διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων, ιδίως του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εν ολίγοις, ο μισθός του Ζιντάν συνδέεται στενότερα με την απόδοση της γαλλικής ομάδας σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά, με δυνατότητα το εισόδημά του να αυξηθεί σημαντικά εάν οι «πετεινοί» έχουν καλά αποτελέσματα.