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Πινέδα για Γκονσάλες: «Συζητήσαμε για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα - Του εύχομαι να συνεχίσει να τα πηγαίνει εξαιρετικά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Στις συζητήσεις του με τον Αρμάντο Γκονσάλες για το ελληνικό ποδόσφαιρο αναφέρθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες μίλησε με τον Ορμπελίν Πινέδα για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, με τους δυο τους να βρίσκονται στην εθνική Μεξικού, για φιλικά παιχνίδια. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έδωσε τις συμβουλές του στον 23χρονο φορ που μετακόμισε στον Ολυμπιακό και του ευχήθηκε να συνεχίσει να βάζει γκολ.

«Συζητήσαμε κάποια πράγματα για το πώς είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ξέρουμε την ποιότητά του ως παίκτη και ότι πετυχαίνει πολλά γκολ. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπεις Μεξικανούς να ανοίγουν πόρτες σε άλλες χώρες. Το πιο σημαντικό είναι να του ευχηθούμε τα καλύτερα, να τα πάει περίφημα και να κάνει θραύση. Ξέρουμε ότι διαθέτει το ταλέντο, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πετύχει πολλά γκολ και θα καταρρίψει κάποια ρεκόρ», τόνισε ο Πινέδα.

Στη συνέχεια του ευχήθηκε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό: «Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι του εύχομαι καλή επιτυχία, να συνεχίσει να βάζει πολλά γκολ. Ο κόσμος εκεί θα τον αγαπήσει για όσα θα δείξει και για την αφοσίωσή του. Το αποδεικνύει από την πρώτη μέρα. Του εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσει να τα πηγαίνει εξαιρετικά».

sdna.gr 

 

 

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