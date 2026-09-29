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Κύπρος-Αρμενία: Ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πληροφορίες για τα εισιτήρια του αγώνα της Παρασκευής στο ΓΣΠ

Μετά τους δύο εκτός έδρας αγώνες με Μαυροβούνιο και Αρμενία, η Εθνική μας επιστρέφει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την Αρμενία. 

Μετά τα αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί, ο αγώνας της Παρασκευής αποκτά μεγάλη σημασία για την Κύπρο.  

Στις 19:00, στο ΓΣΠ, η Εθνική μας θα κυνηγήσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση μιας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων στον όμιλο και η στήριξη του κόσμου, είναι απαραίτητη για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο της.

Εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο:  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΡΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ

Η τιμή εισόδου παραμένει στα 10 ευρώ ενώ 15 ευρώ κοστίζει το οικογενειακό πακέτο στην ανατολική κερκίδα για δυο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά. 

Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, η είσοδος είναι δωρεάν.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας! Η παρουσία των φιλάθλων, μπορεί να κάνει τη διαφορά:

Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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