Κύπρος-Αρμενία: Ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Μετά τους δύο εκτός έδρας αγώνες με Μαυροβούνιο και Αρμενία, η Εθνική μας επιστρέφει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την Αρμενία.

Μετά τα αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί, ο αγώνας της Παρασκευής αποκτά μεγάλη σημασία για την Κύπρο.

Στις 19:00, στο ΓΣΠ, η Εθνική μας θα κυνηγήσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση μιας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων στον όμιλο και η στήριξη του κόσμου, είναι απαραίτητη για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο της.

Εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΡΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ

Η τιμή εισόδου παραμένει στα 10 ευρώ ενώ 15 ευρώ κοστίζει το οικογενειακό πακέτο στην ανατολική κερκίδα για δυο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά.

Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, η είσοδος είναι δωρεάν.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας! Η παρουσία των φιλάθλων, μπορεί να κάνει τη διαφορά:

Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!