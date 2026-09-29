Σενάριο… βόμβα για Λίβερπουλ: Θέλει «πακέτο» Σεμένιο και Ντοκού από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Η κατάσταση γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι σχετικά με την τιμωρία της καλά κρατεί και υπάρχουν ομάδες που θέλουν να επωφεληθούν λίγο περισσότερο. Μια απ’ αυτές, είναι η Λίβερπουλ, η οποία βλέπει με καλό… μάτι, δύο περιπτώσεις παικτών από τους «πολίτες». Αρκεί βέβαια, να αναγκαστούν να πουλήσουν, σε ενδεχόμενη ποινή που τους θα τους επιβληθεί. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα, θα γίνει «σεισμός»!

Με τον δικό της τρόπο θα ψάξει να επωφεληθεί η Λίβερπουλ, στην περίπτωση τιμωρίας της Μάντσεστερ Σίτι. Υπάρχουν πληροφορίες, πως ενδιαφέρεται για δύο παίκτες της, οι οποίοι αγωνίζονται στα… φτερά. Θα ήταν απίστευτο σενάριο. Μιλάμε για δύο βασικούς ποδοσφαιριστές. Οι «reds» ίσως ψάξουν την περίπτωσή τους, ειδικά αν εν τέλει, έχει μπλεξίματα, η πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα λοιπόν, υπάρχει η πιθανότητα της τιμωρίας στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ίσως αναγκαστεί να πουλήσει, ώστε να «φτιάξει» κάπως, την ισορροπία στα οικονομικά της δεδομένα. Εκεί λοιπόν, έρχεται η Λίβερπουλ, η οποία έχει βάλει στο «μάτι» δύο ποδοσφαιριστές της.

Ο πρώτος, είναι ο Ζερεμί Ντοκού και ο δεύτερος, ο Αντουάν Σεμένιο. Όταν λέμε πως είναι… βασικοί, το εννοούμε. Οι δυο τους, ή και ο ένας απ’ αυτούς, θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν τα εξτρέμ των «reds», οι οποίοι σαφώς διαθέτουν ταλέντο, όμως θα είχαν και το κάτι παραπάνω.

Σαφώς, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο, είναι αρκετά ρεαλιστικό, όμως το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ υπάρχει και για τους δύο. Γενικότερα, πολλές ομάδες, περιμένουν τις εξελίξεις με τη Μάντσεστερ Σίτι και βρίσκονται στη… γωνία, για να αρπάξουν την ευκαιρία τους!

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