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ΑΕΚ: Φιλικό με την Athens Kallithea

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ αντιμετωπίσει σήμερα την Athens Kallithea, σε φιλικό παιχνίδι στο Ελληνικό.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι από τα δύο που έχει προγραμματίσει δίνει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει στις 11:00 την Athens Kallithea στο Ελληνικό. Η επιλογή να γίνει εκτός Σπάτων αφορά την διαδικασία επανασποράς των γηπέδων εκεί και έτσι η Ένωση θα αγωνιστεί στο νέο αθλητικό κέντρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δει τους παίκτες που έχουν μείνει στα Σπάτα και κυρίως τους Ζοάο Μάριο και Μπάμπη Λυκογιάννη, οι οποίοι αποτελούν τις τελευταίες προσθήκες. Εξάλλου, η ΑΕΚ έχει 13 διεθνείς, ενώ τραυματίες είναι οι Ρότα, Βάργκα και Στρακόσα.

Στο φιλικό αναμένεται να πάρουν χρόνο και παίκτες από την Κ19 των «κιτρινόμαυρων», με τον Σέρβο τεχνικό να τους τσεκάρει ενόψει της συνέχειας. 

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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