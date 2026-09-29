Εξέλιξη: Μένει «Αμμόχωστος» η Krasava ENY!

Ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης, μιλώντας στον Super Sport FM 104.0 αποκάλυψε πως το θέμα με την αδειοδότηση του Τσιρείου έχει κολλήσει, ως εκ τούτου η ΕΝΥ θα μείνει στο Αμμόχωστος» μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Έχουμε κολλήσει στην άδεια οπότε θα μείνουμε στο "Αμμόχωστος". Πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή για να πάμε Τσίρειο. Εμείς έχουμε συμφωνία με τη Σαλαμίνα. Θέλαμε να έρθουμε στο Τσίρειο αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Πέρασαν οι αγωνιστικές άδεια δεν ήρθε οπότε πάμε στο "Αμμόχωστος" μέχρι το τέλος».