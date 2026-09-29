Γκουαρδιόλα: «Είμαι ανισόρροπος άνθρωπος; Ναι, είμαι»

Οι κυρώσεις που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι, αφού κρίθηκε ένοχη από την Premier League για 114 από τις 115 υποθέσεις που της απαγγέλθηκαν για παραβίαση του «Οικονομικού Fair Play» από το 2009 έως το 2018, έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο τον Καταλανό προπονητή Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έφυγε από τον πάγκο των «Πολιτών» το περασμένο καλοκαίρι μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στην προπονητική.

Ο καταξιωμένος Πεπ Γκουαρδιόλα, παρά τις αμέτρητες επιτυχίες του στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιοφυΐα. Το ξεκαθαρίζει αυτό σε ένα ντοκιμαντέρ του Amazon Prime, στο οποίο ο δημοσιογράφος τον ρωτάει για τα σχόλια του Φεράν Τόρες, ο οποίος τον χαρακτηρίζει ιδιοφυΐα. Ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί αυτόν τον χαρακτηρισμό ως πρόσχημα για να κάνει τον Γκουαρδιόλα να αμφισβητήσει την κρίση του και να επισημάνει ότι, σε όλη την ιστορία, οι ιδιοφυΐες υπήρξαν συχνά βαθιά ασταθή άτομα.

«Λοιπόν, είμαι ανισόρροπος άνθρωπος;» ρωτάει ρητορικά ο Γκουαρδιόλα, ωθώντας τον δημοσιογράφο να κάνει πίσω: «Νομίζω ότι το λέει με αγάπη, με χαμόγελο...» Ωστόσο, ο Καταλανός προπονητής δεν διστάζει ούτε στιγμή να αναγνωρίσει το προφανές και να αποδεχτεί την προσωπικότητά του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιοφυΐα, αλλά δεν προσπαθεί να κρύψει ούτε τις ιδιοτροπίες του. «Ναι, ναι. Είμαι. Η διάθεσή μου άλλοτε είναι ανοδική και άλλοτε κακή. Είναι κάτι που λέω στους παίκτες μου. Ποιο είναι το πρόβλημα; Είσαι λυπημένος; Παίζεις ακόμα και όταν είσαι λυπημένος. Είσαι χαρούμενος; Παίζεις ακόμα και όταν είσαι χαρούμενος», προσθέτει ο Καταλανός.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι μετά από δέκα σεζόν και με 20 τίτλους στο ενεργητικό του : έξι τίτλους Premier League, ένα Champions League, τρία Κύπελλα Αγγλίας, πέντε League Cup, τρία Community Shield, ένα Super Cup UEFA και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η τελευταία του σεζόν ολοκληρώθηκε επίσης με δύο ακόμη τρόπαια, το Κύπελλο Αγγλίας και το Κύπελλο Carabao. Αλλά η συλλογή τίτλων του ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Στην Μπαρτσελόνα, μεταξύ 2008 και 2012, κέρδισε 14 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων δύο Champions League, τριών τίτλων της La Liga, δύο Κυπέλλων Ισπανίας, τριών Super Cup UEFA και δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων Συλλόγων.

Μετά την Μπαρτσελόνα ήρθε η Μπάγερν Μονάχου, όπου κέρδισε τρεις τίτλους Bundesliga, δύο Κύπελλα Γερμανίας, ένα Super Cup UEFA και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Συνολικά, ο Γκουαρδιόλα έφυγε από τη Σίτι με ένα προπονητικό ρεκόρ που ξεπερνά τα 40 μεγάλα τρόπαια και στις τρεις ομάδες του.

athletiko.gr