Η Ολυμπιακή Ημέρα γιορτάστηκε στον Άγιο Ιωάννη και τον Αγρό

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών, παιδιών και κοινού πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην ορεινή Πιτσιλιά οι εκδηλώσεις για την «Ολυμπιακή Ημέρα».

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς και Αγρού. Η εκκίνηση των αγώνων δρόμου δόθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, ενώ συνδιοργανωτής ήταν το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ευανθία Τσολάκη. Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπου Χριστοφίνα.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ Γιώτης Ιωαννίδης, ο ταμίας της ΚΟΕ Γιάννος Φωτίου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Ευθύμιος Πολυδώρου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου και Γεώργιος Παπαγεωργίου, το μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Ιωάννα Ευαγγέλου, ο κοσμήτορας της ΕΟΑΚ Μάρκος Κληρίδης και λειτουργοί της ΚΟΕ.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Παναγιώτης Τρισόκκας, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλαμπος Χριστοφίνας και οι πρόεδροι των περισσότερων Κοινοτικών Συμβουλίων της Πιτσιλιάς: Χρηστάκης Τσαγγάρης (Άγιος Ιωάννης), Αντώνης Τσολάκης (Αγρός), Μιχάλης Χατζημιχαήλ (Κυπερούντα), Άριστος Καυκαλιάς (Κάτω Μύλος) και Ανδρέας Ευγενίου (Αγριδιών). Τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη εκπροσώπησε ο υπαστυνόμος Ανδρέας Αγαθοκλέους.

Παραστάτες της Ολυμπιακής σημαίας κατά την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου ήταν ο Παναγιώτης Τρισόκκας και η Ιωάννα Ευαγγέλου.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ Γιώτης Ιωαννίδης δήλωσε ότι η επιλογή της περιοχής υπογραμμίζει πως «ο αθλητισμός και οι αξίες του Ολυμπισμού πρέπει να φτάνουν σε κάθε κοινότητα της Κύπρου, δίνοντας ευκαιρίες συμμετοχής και έμπνευσης σε όλους».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή των παιδιών, σημείωσε: «Στα δικά τους πρόσωπα βλέπουμε την ελπίδα και την έμπνευση που θα συνεχίσουν να κρατούν αναμμένη τη φλόγα του αθλητισμού στην πατρίδα μας». Πρόσθεσε ότι η ΚΟΕ αξιοποιεί την εκδήλωση για να εκπληρώσει την αποστολή της, προωθώντας τις αρχές, τις αξίες και το πνεύμα του Ολυμπισμού σε όλη την κοινωνία.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Παναγιώτης Τρισόκκας αναφέρθηκε στην πρώτη κοινή δράση της Αρχής με την ΚΟΕ μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. «Επενδύοντας στον αθλητισμό, επενδύουμε στην πρόληψη, κάτι το οποίο είναι βασικός στόχος της Αρχής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δράση συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής για ασφαλές στοιχηματικό παιχνίδι.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονταν αγώνες δρόμου για παιδιά έως 12 ετών και ενήλικες, σε αποστάσεις 1 και 5 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Αγρού «Νέαρχος Κληρίδης», τα οποία αγωνίστηκαν σε διαδρομές μέσα σε φυσικό περιβάλλον. Στον τερματισμό προσφέρθηκε σε όλα τα παιδιά γάλα της Χαραλαμπίδης Κρίστης, Silver Χορηγού της ΚΟΕ.

Βραβεύσεις

Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής, ενώ στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας απονεμήθηκαν έπαθλα.

Η ΚΟΕ απένειμε επίσης τιμητικές πλακέτες για τη συμβολή στη διοργάνωση στον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγρού και Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς, την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου και το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου».

Η ΚΟΕ ευχαρίστησε τη χορηγική της οικογένεια, τον Διαμαντένιο Χορηγό Allwyn Κύπρου, τους Πλατινένιους Χορηγούς LOGICOM και EUROBANK, τον Χρυσό Χορηγό PETROLINA και τον Silver Χορηγό ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ.

Οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία

Δρόμος 5 χλμ. – Γενική κατηγορία ανδρών: 1. Χρήστος Καλλής, 2. Ανδρέας Τόκαλος, 3. Τιμ Χιουτζ.

Γενική κατηγορία γυναικών: 1. Φωτεινή Φωτίου, 2. Κάρολιν Στένναρντ, 3. Μαρία Τσαούση.

Άνδρες 20-29: 1. Νικόλας Τάνος, 2. Γεώργιος Παπαγεωργίου, 3. Κάραν Τσέιρναϊ.

Γυναίκες 20-29: 1. Νικολίνα Τραχίλη, 2. Ιωάννα Αλκιβιάδου, 3. Σάινα Τσέινραϊ.

Άνδρες 30-39: 1. Αλέξανδρος Ιωάννου, 2. Μιχάλης Ευτυχίου, 3. Ταχέρ Σεντίγχι.

Γυναίκες 30-39: 1. Άντρια Κυπριανού.

Άνδρες 40-49: 1. Γιάννης Ιωαννίδης, 2. Γιάννης Ιωαννίδης.

Γυναίκες 40-49: 1. Μαρία Μαυρουδή.

Άνδρες 50-59: 1. Σάββας Αδάμου, 2. Παρασκευάς Παρασκευά, 3. Αρούν Τζαϊράμ.

Γυναίκες 50+: 1. Μαρία Παπαχριστοφόρου, 2. Ιφιγένεια Τσαούση, 3. Μυρτώ Γεωργίου.

Άνδρες 60-69: 1. Φαίδρος Καραολής, 2. Γιώργος Χατζηηλία, 3. Δεν αναφέρεται.

Άνδρες 70+: 1. Χρήστος Ηρακλέους, 2. Γιαννάκης Τσαούσης.

Παιδικός δρόμος 1 χλμ. – Αγόρια έως 12 ετών: 1. Αλέξανδρος Κληρίδης, 2. Βίκτωρ Κληρίδης, 3. Μάριος Γεωργίου.

Κορίτσια έως 12 ετών: 1. Ιωάννα Παπαοικονόμου, 2. Καρολίνα Πέτρου, 3. Μυριάνθη Χρίστου.

Η ανακοίνωση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής έχει ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2026.