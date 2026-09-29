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«Ζεσταίνεται» ο Αντερέγκεν και φέρνει... χαμόγελα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Πιο έτοιμος ο Αργεντινός φορ της ΑΕΚ με την επανέναρξη και βάζει πίεση στον Μπάγιτς.

Ήταν ένα καλό «ξεμούδιασμα» για την ΑΕΚ το κυριακάτικο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, στο βοηθητικό γήπεδο των κιτρινοπράσινων.

Αυτό που έχει περισσότερη σημασία, πέραν της φιλικής νίκης με 2-1, ήταν ότι ο Ρούμπεν Σεγιές έδωσε χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους παίκτες που είχε διαθέσιμους, θέλοντας να τους διατηρήσει σε εγρήγορση και σε αγωνιστικό ρυθμό. 

Τα γκολ της ΑΕΚ πέτυχαν οι Ρέπας και Αντερέγκεν (σκόραρε και κατά της Ομόνοιας 29ης), ο οποίος δείχνει σιγά-σιγά να επαναβρίσκει τον παλιό, καλό του εαυτό. Στην ΑΕΚ περιμένουν πολλά από τον Αργεντινό φορ στο θέμα του σκοραρίσματος, γι’ αυτό άλλωστε και τον απέκτησαν από τον Εθνικό Άχνας.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το φιλικό κόντρα στους ερυθρόλευκους με τους Δημητρίου, Ιωάννου, Όλιβαν, Εκπολό, Άδωνη, Λέδες, Κέλερ, Ρέπας, Μράπτι, Ιβάνοβιτς και Αντερέγκεν. Στον πάγκο ήταν οι Μούφτιτς, Παλεάρι, Βαν ντε Χορν, Λαγιούνι, Μιλίτσεβιτς, Μιραμόν, Ναούμ, Πικής, Μισιελλής, Σαμπορίτ και Χριστοφίδης.

Στα ευχάριστα συγκαταλέγεται και η επιστροφή του Σαμπορίτ στην ενεργό δράση, ο οποίος αγωνίστηκε για περίπου ένα 20λεπτο, δείχνοντας ότι ξεπέρασε εντελώς τον τραυματισμό του. Αντίθετα, ο Αμίν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Το Σάββατο (19:00) θα γίνει φιλικό με τον Απόλλωνα, στην «Αρένα», στην παρουσία κόσμου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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