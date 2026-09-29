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Συνελήφθη ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας στην Τουρκία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η έρευνα επεκτείνεται και σε λίστες διαιτητών και παρατηρητών που καταρτίστηκαν το 2022 και το 2024.

Το τουρκικό πρωτάθλημα παραμένει στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης στη γειτονική χώρα και μετά από εισαγγελική παραγγελία συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φερχάτ Γκιουντογκντού.

Η δικαιοσύνη προχώρησε στις συλλήψεις αυτές στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία επίσημων εγγράφων και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για παρατυπίες στις αξιολογήσεις και στους ορισμούς διαιτητών σε αναμετρήσεις των πρωταθλημάτων της χώρας.

Η έρευνα επεκτείνεται και σε λίστες διαιτητών και παρατηρητών που καταρτίστηκαν το 2022 και το 2024, στις οποίες φέρεται να έγιναν «λαθροχειρίες» για την προώθηση των αρεστών, στο κύκλωμα, διαιτητών.

Η συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις επαρχίες με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και συνολικά επτά ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση. Εκτός από τον αρχιδιαιτητή της ομοσπονδίας, στην υπόθεση εμπλέκονται νυν και πρώην στελέχη της τουρκικής διαιτησίας και ενώσεων διαιτητών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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