Καταγγελία για «αόρατο χέρι» στις κλήσεις της Εθνικής Κύπρου – «Σκανδαλωδώς δεν καλείται ο Γαβριήλ»

Με ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΚΟΠ, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, κάνει σοβαρές καταγγελίες για τη μη κλήση του Σταύρου Γαβριήλ στην Εθνική Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την ως σκανδαλώδη.

Κάνει επίσης λόγο για αόρατο χέρι που κινεί τα νήματα, σημειώνοντας ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις εάν δεν αποκατασταθεί η αδικία.

«Πριν λίγες μέρες ζήτησα από τον Προέδρο της ΚΟΠ Κον Χάρη Λοϊζίδη να ενημερωθεί από τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου για ποιο λόγο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της Πορτογαλίας δεν καλείται στους παίκτες που ο προπονητής καλεί για τα παιγνίδια της Εθνικής Κύπρου.

Πρόκειται για τον ΣΤΑΥΡΟ ΓΑΒΡΙΗΛ

Αντί τούτου καλούνται παίκτες που είναι αναπληρωματικοί στις ομάδες τους που συμμετέχουν στο Κυπριακό πρωτάθλημα Α Κατηγορίας.

Μου είπε θα το ερευνήσει και θα επανέλθει.

Δεν επανήλθε ποτέ.

Με αγνόησε παρ’ όλο που εκτός όλων των άλλων ήμουν και προκάτοχός του στη θέση που κατέχει τώρα.

Ολίγος σεβασμός δεν βλάφτει.

Επανέρχομαι:

Γνωρίζω το πραγματικό λόγο που σκανδαλωδώς δεν καλείται ο Γαβριήλ.

ΔΕΝ έχει καμμιά σχέση με το ποδόσφαιρο, τη ποδοσφαιρική του αξία η τον ίδιο.

Ο λόγος αφορά άλλα πρόσωπα.

Η συμπεριφορά αυτή όμως κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη ποδοσφαιρική καριέρα ενός νεαρού παιδιού.

Ειναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι.

Θα αναμένω λίγες μέρες να επανορθώσει η ΚΟΠ και να κληθεί απο τον προπονητή της Εθνικης ομαδας ή να βγει να πει το λόγο.

Επαναλαμβάνω ομως.

Μην πείτε ψέματα κύριοι.

Ξέρω την πραγματικότητα και ποιου το αόρατο χέρι κινεί τα νήματα και μεθοδεύει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.

Θα δημοσιοποιήσω την αλήθεια με ονόματα και τότε δεν ειναι ο Σταύρος πού θα γυρεύει πού να κρυφτει.

Περιμένω….

Την αδικία δεν την ανέχομαι και ούτε θα μπει κάτω απο το περιβόητο χαλί το θέμα αυτό για να ξεχαστεί.