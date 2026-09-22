ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταγγελία για «αόρατο χέρι» στις κλήσεις της Εθνικής Κύπρου – «Σκανδαλωδώς δεν καλείται ο Γαβριήλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σοβαρή καταγγελία από τον Κρις Τριανταφυλλίδη σχετικά με την μη κλήση του Σταύρου Γαβριήλ στην Εθνική Κύπρου

Με ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΚΟΠ, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, κάνει σοβαρές καταγγελίες για τη μη κλήση του Σταύρου Γαβριήλ στην Εθνική Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την ως σκανδαλώδη.

Κάνει επίσης λόγο για αόρατο χέρι που κινεί τα νήματα, σημειώνοντας ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις εάν δεν αποκατασταθεί η αδικία.

«Πριν λίγες μέρες ζήτησα από τον Προέδρο της ΚΟΠ Κον Χάρη Λοϊζίδη να ενημερωθεί από τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου για ποιο λόγο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της Πορτογαλίας δεν καλείται στους παίκτες που ο προπονητής καλεί για τα παιγνίδια της Εθνικής Κύπρου.

Πρόκειται για τον ΣΤΑΥΡΟ ΓΑΒΡΙΗΛ

Αντί τούτου καλούνται παίκτες που είναι αναπληρωματικοί στις ομάδες τους που συμμετέχουν στο Κυπριακό πρωτάθλημα Α Κατηγορίας.

Μου είπε θα το ερευνήσει και θα επανέλθει.

Δεν επανήλθε ποτέ.

Με αγνόησε παρ’ όλο που εκτός όλων των άλλων ήμουν και προκάτοχός του στη θέση που κατέχει τώρα.

Ολίγος σεβασμός δεν βλάφτει.

Επανέρχομαι:

Γνωρίζω το πραγματικό λόγο που σκανδαλωδώς δεν καλείται ο Γαβριήλ.

ΔΕΝ έχει καμμιά σχέση με το ποδόσφαιρο, τη ποδοσφαιρική του αξία η τον ίδιο.

Ο λόγος αφορά άλλα πρόσωπα.

Η συμπεριφορά αυτή όμως κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη ποδοσφαιρική καριέρα ενός νεαρού παιδιού.

Ειναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι.

Θα αναμένω λίγες μέρες να επανορθώσει η ΚΟΠ και να κληθεί απο τον προπονητή της Εθνικης ομαδας ή να βγει να πει το λόγο.

Επαναλαμβάνω ομως.

Μην πείτε ψέματα κύριοι.

Ξέρω την πραγματικότητα και ποιου το αόρατο χέρι κινεί τα νήματα και μεθοδεύει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.

Θα δημοσιοποιήσω την αλήθεια με ονόματα και τότε δεν ειναι ο Σταύρος πού θα γυρεύει πού να κρυφτει.

Περιμένω….

Την αδικία δεν την ανέχομαι και ούτε θα μπει κάτω απο το περιβόητο χαλί το θέμα αυτό για να ξεχαστεί.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Δε θα επιτρέψουμε ούτε στην ΑΕΛ ούτε σε κανένα να συνδυάζει τη λέξη χειραγώγηση με το όνομα του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αλάνθαστη Μπαρτσελόνα και οι άλλες 15 αήττητες των Big-5

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει κάτοικος Αραδίππου ο Χαβέλκα

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σλούκας: «Με εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε τον τίτλο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποδόσφαιρο, φιλίες και διεθνής συνεργασία στην Αγία Νάπα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Δένει» τον Αρτέτα με νέο, ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ!

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΑΠΟΕΛ για Καφού: «Αντί να βγει και να απολογηθεί μας παρουσιάζεται ως οσία Μαρία»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το πρώτο… πιάτο είχε θετικό πρόσημο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ποδόσφαιρο, φιλίες και διεθνής συνεργασία στην Αγία Νάπα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Τα δεδομένα στην Ανόρθωση με Τόσιτς και Μπέργκστρομ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όταν αγωνίζεσαι με την Εθνική ομάδα εκπροσωπείς τη χώρα σου και πρέπει να τα δίνεις όλα»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Ανακοινώνει Καρβαχάλ η Αϊντχόφεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΛ έδωσε στοιχεία και πληροφορίες στην Αστυνομία για το VAR με ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Προκύπτει αποχώρηση από το πρωτάθλημα – Διαγραφή από τα μητρώα της ΚΟΠ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Eυρωπαϊκή δοκιμασία κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών για την Sabbianco Ανόρθωση

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη