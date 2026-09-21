Μάντζιος: «Να είμαστε μέχρι τέλους σε ένα στόχο που μπορεί να μας φέρει σε ένα άλλο επίπεδο»

Ο κ. Μάντζιος αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα μας, όμως τόνισε για άλλη μια φορά πως στόχος της Κύπρου στη νέα διοργάνωση είναι να πρωταγωνιστήσει.

Στους ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν από την κλήση λόγω τραυματισμού, προστέθηκαν οι Λαϊφης και Σιέλης. Όπως ανέφερε ο προπονητής της ομάδας μας, θα παραμείνουν με την ομάδα και θα αξιολογούνται καθημερινά, τονίζοντας πως θα αγωνιστούν μόνο αν κριθούν έτοιμοι.

Για τη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας, ο κ. Μάντζιος δήλωσε:

«Το Nations League δεν έχει το βαθμό δυσκολίας που των προκριματικών του Μουντιάλ. Θέλω να έχουμε την ίδια σταθερότητα και κάθε φορά να είμαστε καλύτεροι. Είχα πει πως θέλω να πρωταγωνιστήσουμε και το επαναλαμβάνω. Να είμαστε μέχρι τέλους σε ένα στόχο που μπορεί να μας φέρει σε ένα άλλο επίπεδο. Σε όλους υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ο βαθμός δυσκολίας για κάθε ομάδα είναι ξεχωριστός. Θέλω να μην έχουμε απουσίες. Να έχουμε διάρκεια και την ίδια θέληση. Η προηγούμενη διοργάνωση μας δίδαξε πως κάποια προβλήματα ήταν τα ευκολά λάθη και η μη αποτελεσματικότητα».

Ο κ. Μάντζιος σχολίασε και τις κλήσεις των Τσαρούλλα, Έντουαρτς και Κονομή που κλήθηκαν για πρώτη φορά:

«Και τα δυο παιδιά που ήρθαν από την Αγγλία παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Ειδικά ο Έντουαρτς. Θα προσπαθήσουμε να του αφομοιώσουμε το πλάνο μας για να βρει τη χημεία με τους υπόλοιπους. Πάντα η ομάδα είναι πάνω από τον οποιοδήποτε. Του Κονομή δεν του χαρίστηκε κανείς. Έχει μεγάλη βελτίωση στη φετινή χρονιά. Βελτιώθηκε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού του. Πηρέ την κλήση με το σπαθί του, είναι στο χέρι του να συνεχίσει».