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Εθνική: Νέα διοργάνωση, νεά κίνητρα, νέοι στόχοι

ΓΗΠΕΔΟ

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Με πρόγραμμα-φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάμε για το καλύτερο

Με προπόνηση στις 18:00 στο προπονητικό κέντρο «Αρχάγγελος» αρχίζει προετοιμασία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τις υποχρεώσεις της στο Nations League 2026-27.

Έχοντας ενώπιον της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με τέσσερις αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Εθνική μας θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή από τους αγώνες και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον όμιλο.

Σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία, η ομάδα που θα τερματίσει 2η θα αγωνιστεί σε play-offs για άνοδο στη Β' Κατηγορία ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία. 

Με οδηγό τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η ομάδα μας θα προσπαθήσει να έχει διάρκεια και εξέλιξη, προκειμένου να διεκδικήσει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. 

Την πρώτη τους προπόνηση θα πραγματοποιήσουν σήμερα με την Εθνική μας ο Μάρκους Έντουάρντς, ο Λεωνίδας Κονομής και Νικόλας Τσαρούλλα που κλήθηκαν για πρώτη φορά. 

Ο πρώτος αγώνας είναι με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει για το Μαυροβούνιο την Τετάρτη το απόγευμα.

Θα ακολουθήσει εκτός έδρας αγώνας με τη Λετονία στις 28 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, δύο εντός έδρας αγώνες με την Αρμενία και τη Λετονία στο ΓΣΠ στις 2 και 5 Οκτωβρίου.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Νικόλας Τσαρούλλα, Κωνσταντίνος Λαϊφης, Χρίστος Σιέλης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κώστας Πηλέας, Κωστάκης Αρτυματάς,  Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοϊζος Λοϊζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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