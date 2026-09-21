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Οργή στη Ρεάλ για τη διαιτησία: «Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση απέναντί μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκληρή επίθεση του Real Madrid TV κατά της LaLiga

Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε το Real Madrid TV μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-2 από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, με το επίσημο κανάλι των «μερένχες» να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της LaLiga και της διαιτησίας.

Η ενόχληση στη Ρεάλ ήταν έντονη για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα, με το κανάλι του συλλόγου να προχωρά σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση: «Το μόνο που απομένει πλέον είναι η LaLiga να επιτρέψει στους αντιπάλους της Ρεάλ Μαδρίτης να παίζουν εναντίον μας με όπλα».

Μάλιστα, το Real Madrid TV ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στη συνηθισμένη ανάλυση της αναμέτρησης, θεωρώντας ότι δεν έχει πλέον νόημα να ασχοληθεί με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. «Το να μιλάμε για τακτική ή ποδόσφαιρο δεν έχει κανένα νόημα πλέον», ήταν χαρακτηριστικά η θέση που εκφράστηκε.

Από το κανάλι της Ρεάλ έγινε ακόμη λόγος για διαφορετική αντιμετώπιση του συλλόγου από τις ποδοσφαιρικές αρχές της Ισπανίας, με ευθείες κατηγορίες τόσο προς τη LaLiga όσο και προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο σύλλογος δεν αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια και κάνουν λόγο ακόμη και για «σχέδιο» εις βάρος του.

Οι ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις συνεχίστηκαν, με το Real Madrid TV να υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο ισπανικό ποδόσφαιρο προκαλεί αποστροφή και να στρέφει τα πυρά του και κατά του προέδρου της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας. Η ήττα από την Ατλέτικο, έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται πλέον στη διαιτησία και στην οργισμένη αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης.

sport-fm.gr

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