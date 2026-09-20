«Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη διαιτησία» - Όλα όσα ζητά η Ανόρθωση

Αντίδραση προκύπτει από την Ανόρθωση σχετικά με τη διαιτησία, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Χαράλαμπο Παρπεττά, να κάνει σχετικά παράπονα σε παρέμβασή του στην εκπομπή της Cytavision «Goal N’ Roll». Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι στην «Κυρία» ζητούν, ως πρώτο μέτρο, την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR σε όλους τους αγώνες της Ανόρθωσης.

Για την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα: «Κατανοούμε απόλυτα τη στεναχώρια και την πίκρα του κόσμου μας μετά από ένα αποτέλεσμα όπως το χθεσινό. H ήττα με 3-0 είναι ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς μας στεναχωρεί πολύ, όμως θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα του αγώνα, ιδιαίτερα με βάση την εξέλιξή του. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε το δοκάρι και άλλες πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα γκολ σε κρίσιμο σημείο, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε όπως θα θέλαμε. Αυτό είναι κάτι που ως ομάδα θα πρέπει να αναλύσουμε και να διορθώσουμε. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από δικαιολογίες. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτούσε το παιχνίδι, κάναμε λάθη και τα πληρώσαμε».

Σχετικά με τη διαιτησία ανάφερε: «Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη διαιτησία στις πρώτες αγωνιστικές και η διοίκηση θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η διαιτησία παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων.

Σε τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις πρώτους αγώνες, θεωρούμε ότι η διαχείριση του VAR επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη και το αποτέλεσμα των αναμετρήσεων. Ενώ το VAR θεσπίστηκε για να διορθώνει τα εξόφθαλμα λάθη, παρατηρούμε να παρεμβαίνει σε φάσεις καθαρά αμφισβητούμενες, την ίδια ώρα που σε ξεκάθαρα και προφανή σφάλματα παραμένει αμέτοχο. Η ανοχή μας έχει εξαντληθεί και από εδώ και πέρα αλλάζουμε στάση.

Στη συγκεκριμένη φάση στο ξεκίνημα του χθεσινού αγώνα, το χέρι του ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, βρίσκεται εμφανώς ανοικτό και μακριά από το σώμα του. Η μπάλα προσκρούει στην περιοχή του αγκώνα, ανακόπτοντας την πορεία της προς τον επιθετικό της Ανόρθωσης, ο οποίος βρισκόταν σε άμεση θέση για εκτέλεση προς το τέρμα. Είναι πραγματικά άξιο απορίας γιατί ο VAR Ιωάννης Χριστοδούλου δεν έκρινε ότι υπήρχε εξόφθαλμο λάθος για να καλέσει τον διαιτητή να δει τη φάση».

«Ζητούμε, ως πρώτο μέτρο, την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR σε όλους τους αγώνες της Ανόρθωσης. Δεν πρόκειται να παρακολουθούμε παθητικά, φαινόμενα που επαναλαμβάνονται και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαιτησία και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, κάναμε διαβήματα προς την ΚΟΠ ώστε να επανεξετάσει τη δυνατότητα προβολής της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων στις γιγαντοοθόνες του «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», όπως συμβαίνει σε γήπεδα και διοργανώσεις στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος κάτι που εφαρμόζεται διεθνώς να θεωρείται αδύνατο στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, υποβάλουμε πρόταση όπως, σε όλους τους αγώνες της ομάδας μας, ο διαιτητής φέρει ειδική κάμερα σώματος (Referee Body Camera), με δυνατότητα αξιοποίησης της εικόνας και στην τηλεοπτική μετάδοση, ώστε ο φίλαθλος να μπορεί να παρακολουθεί στιγμές του παιχνιδιού και μέσα από την οπτική γωνία του διαιτητή όπως συμβαίνει σε προηγμένα πρωταθλήματα και ξεκαθαρίζουμε ότι η Ανόρθωση είναι διατεθειμένη να αναλάβει εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στους αγώνες της.

Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του κυπριακού ποδοσφαίρου, στην αναβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του φιλάθλου. Αναμένουμε πλέον πράξεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις».